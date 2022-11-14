鴻海劉揚偉出席B20峰會　集團創新路上有3大要素

▲鴻海科技集團董事長劉揚偉出席B20高峰會，專題演講提到集團創新路上的三大要素。（圖／鴻海提供）
▲鴻海科技集團董事長劉揚偉出席B20高峰會，專題演講提到集團創新路上的三大要素。（圖／鴻海提供）

記者許家禎／台北報導

2022-11-14 16:06:51

G20（20大工業國）國家元首高峰會明（15）日將在印尼峇里島舉行，相關系列活動B20高峰會（Business 20）也在今（14）日展開，鴻海董事長劉揚偉以台灣商業領袖的身分參與，他以「運用創新力量，創造未來經濟成長」為題進行專題演講，其中提到三大要素「Share. Collaborate. Thrive.」，這也是鴻海在創新發展的路上，很重要的方向。

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B20高峰會（Business 20）在今（14）日上午登場，鴻海董事長劉揚偉以「運用創新力量、創造未來經濟成長」為題登台發表演講。其中提到三大要素「Share. Collaborate. Thrive.」。在「分享Share」部分，他說鴻海擁有技術實力與豐富經驗，且樂於分享，幫助發展中國家快速建立相關產業鏈，驅動創新產業的發展，並積極與客戶、當地政府、產業合作，以滿足利益關係人之需求。

在「合作Collaborate」部分，劉揚偉指出透過鴻海營運本地化BOL模式（Build-Operate Localize），積極建立電動車出海口，與海外夥伴合作在地化打造電動車生態系統，推動整個全球的電動車布局。

至於「共榮 Thrive」，則是更清潔、更環保、更智能是現代社會不可缺少的關鍵之一。鴻海承諾在2050年將實現溫室氣體淨零排放，而鴻海推動電動車發展，也希望為大眾、環境帶來更多的好處，同時也為社會盡一份貢獻。




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