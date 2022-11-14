曾與巨星楊紫瓊、周潤發合作 香港名導遭學生嗆：不給拍
香港知名導演張婉婷，首次拍攝電影長片《非法移民》，即獲得香港金像獎最佳導演，後續接著拍攝《秋天的童話》，獲金像獎最佳電影等3項大獎，也曾憑藉著電影《七小福》、《玻璃之城》榮獲金馬獎最佳原著劇本。導演張婉婷今（14）日出席媒體茶敘，與大家分享最新紀錄片《給十九歲的我》的拍攝心得，笑談拍攝時與學生的有趣互動。
紀錄片《給十九歲的我》，拍攝時長歷經10年才完成，導演張婉婷坦言：「一開始只是打算從1年級拍到6年級畢業那年，希望學校建好可以可以搬回去，可以在最後一年回到新學校去讀書。」只是計畫總是趕不上變化，中間因為金錢預算問題，有暫停拍攝過一段時間，直到西元2019年學校才終於建好；導演張婉婷說：「學生後來回到學校去時一點遺憾都沒有，原來對他們而言學校漂亮與否不重要，同學間的感情還有與老師間感情才重要。」
名導張婉婷曾經與楊紫瓊、周潤發以及張曼玉等多位巨星合作，這回拍攝紀錄片《給十九歲的我》體驗相當不同，學生在拍片時突然發脾氣說：「老師說妳可以拍，我又沒有跟妳說可以拍，真的是很不給我面子。小朋友性情真摯，不高興就會直接告訴妳，現在20多歲講話變得比較圓融。」這回拍攝像是回到早期工作階段，導演張婉婷說：「我要一個人當導演、副導演，還要去買飯。」