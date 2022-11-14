53歲影帝拍片「動作量太多」吃不消 健康報告讓醫生傻了
懸疑韓劇《舊案尋兇》本週將迎來大結局，在官方釋出的花絮中，李星民疑似在電話中向神祕凶手嗆聲：「去自首吧，否則殺了你！」為故事掀起緊張氛圍。李星民、晉久劇中不僅要動腦查案，更有大量奔跑、格鬥以及飛車橋段，李星民自招先前大吃大喝，拍完戲後去看醫生，竟被醫生稱讚，「你的健康狀況非常好，高血糖也下降了不少」，飾演女警李成雅的景收真則盛讚兩位前輩都是暖男，「李星民常常會自己掏腰包請客，讓全劇組吃美食」。
《舊案尋兇》故事敘述一名即將退休的老警探金宅祿（李星民 飾），某日突然接到神祕來電，對方自稱為「朋友」，要求李星民重查過往的懸案，不然會殺害李星民身邊親友，還會將一切罪行陷害至他身上，金宅祿必須在有限天數內找尋真相，他也懷疑身邊同事是否就是「朋友」，就連與他一同辦案的新搭檔國振寒（晉久 飾）似乎隱藏許多祕密，讓金宅祿陷入腹背受敵的困境；在最新預告中，金宅祿似乎已經掌握到「朋友」是誰的線索，在電話中撂狠話「去自首吧，否則殺了你」，完結篇令觀眾期待。
李星民是韓國資深影帝，過往曾演過《未生》、《北風》等經典影劇，這次在《舊案尋兇》主演一名過往戰績輝煌的老警探金宅祿，首集就有追捕嫌疑犯的奔跑戲，他先前曾自嘲已經53歲，私下沒有運動習慣，在拍攝該劇前聽到過程會很辛苦，就先大吃大喝儲備體力，但他一度對劇中大量的動作戲吃不消，日前去看醫生，醫生發現他原本的「高血糖」症狀已經緩和到正常水平，健康狀況非常好，猜測他是否私下常有大量運動，「我說我沒有，我只是因為拍這部劇，有大量體能操練」。
晉久曾以參演《太陽的後裔》聞名，他原本以為體力可以負荷拍攝，結果因為同時還在拍另一部戲，第一場打鬥戲連續拍3天，讓他一度虛弱生病，所幸休養後已經恢復，「非常感謝大家的悉心照顧」，李星民則稱讚他是「天生適合拍動作戲的演員」，無論是踢腿、摔技都非常厲害，讓他開心表示「謝謝前輩」。《舊案尋兇》可至Disney+收看。