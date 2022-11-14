莫迪出發參加G20峰會　莫習互動成中印關係指標

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此外，印尼將在G20峰會閉幕儀式上，把G20年度輪值主席的職位交接給印度，莫迪會當面邀請G20領袖明年9月赴印度參加下一屆峰會。
新德里日前公布以蓮花為主題的G20標誌，新標語為：一個地球、一個家庭、一個未來（One Earth One Family One Future），希望能在強國競爭加劇、烏克蘭硝煙未散之際，促成世界團結。
印度外交部表示，莫迪在45個小時之間將參加20場活動，包括討論糧食與能源安全、數位轉型以及衛生的領袖層級會議，以及多場與其他國家領袖的雙邊會議，至於雙邊會議的對象與時間則暫未公布。
印度雖為「四方安全對話」（Quad）的一員，但長期以來也視俄羅斯為軍事與能源安全夥伴，因此極力在美國與俄羅斯之間維持平衡，特別是在中國與印度爆發邊界衝突、美國與巴基斯坦出現交好跡象的情況下。
新德里需向莫斯科購買可嚇阻中國的武器，必要時也希望莫斯科能出面調解；另方面，印度與巴基斯坦為世仇，美巴的交好，包括最近批准提供巴基斯坦價值4億5000萬美元的F-16戰機維護配套，動搖新德里對華盛頓的信任。
另方面，習近平也將出席G20峰會，莫迪與習近平之間的互動，包括是否召開雙邊會議，是印度觀察人士的關注焦點。
若莫習會發生，這將是2020年6月印中爆發邊界衝突以來的首次。兩人今年9月雖在烏茲別克舉行的上海合作組織高峰會上碰面，但互動冷淡，且無雙邊會唔。
2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙，雙方士兵6月在加萬谷（Galwan Valley）發生鬥毆，互有死傷，之後兩軍在多處對峙，雙邊緊張關係延續迄今。
莫迪與習近平是否舉行雙邊會議，被視為兩國關係是否破冰的指標。另有觀察人士認為，台灣必須關注中印度邊界爭議的發展，因為北京有可能以邊界爭議為籌碼，交換印度信守「一中政策」以及不介入台灣海峽局勢。（編輯：韋樞）1111114