歐德「百林計畫」第八座樹林坐落南投 種下150株肖楠
「你今天種樹了嗎?」受到氣候變遷影響，各地天災頻傳，造成人類萬物生命財產損失，而種樹是最有效減碳、友善地球的綠色行動！主張「健康、環保、無毒」的歐德集團首次與臺大實驗林合作，於2022年11月11日雙１１當天，由董事長陳國都、總經理陳國甫，率領歐德同仁來到南投縣，與林明溱縣長等貴賓，一起種下150株肖楠，為永續環境盡心力。
當1111全球瘋狂消費，掀起網購熱潮時，卻引發驚人的碳排放及數以萬計廢棄物，歐德集團選定這天與臺大實驗林合作植樹，就是希望喚醒國人在享受物質生活時，也能珍愛家鄉-台灣，南投縣縣長林明溱、臺大實驗林副處長衛強、中國時報社長王綽中、中華經濟區域戰略發展協會副理事長黃坤檳等貴賓蒞臨，共襄盛舉，響應植樹，一起幫地球降溫。
南投縣長林明溱表示「感謝歐德集團對台灣這塊土地的疼惜，願意來到森林佔比最茂密，卻是肺腺癌人數全國第一的南投縣，投入植樹行動，實踐環保愛地球的心，希望未來繼續跟歐德合作，一起守護台灣。」
歐德集團董事長陳國都表示，「地球只有一個，台灣是我們的家鄉，歐德2019年發起-百林計畫，種植100座樹林為使命，今年來到第八座，前進溪頭好山好水好地方，日後將與台大實驗林長期合作，為營造友善森林環境，為後代子孫造福而努力。」
臺大實驗林副處長衛強表示「淨零減碳是現在全球最重視議題，很開心可以和歐德集團合作造林，共同種下150株珍木『台灣肖楠』，20年後可為台灣減少28噸碳排放量，永續綠色大地，友善地球。」
為了這次「植樹盛事」，平時忙於裝潢規畫的歐德設計師們，放下捲尺改拿鋤頭，揮灑汗水、賣力掘土，雖然辛苦卻能為守護台灣親手種下樹苗，繫上專屬小卡，等到成長茁壯時，還可以帶自己的孩子來欣賞自己的傑作，就覺得好驕傲，不禁大喊「心中有樹，行動才算樹。」