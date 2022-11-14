歐德「百林計畫」第八座樹林坐落南投　種下150株肖楠

▲歐德百林計畫前進南投，董事長陳國都(中)率領設計師團隊，於雙11全球瘋消費當天，種下150株台灣肖楠，淨零排碳愛地球。（圖／品牌提供）
▲歐德百林計畫前進南投，董事長陳國都(中)率領設計師團隊，於雙11全球瘋消費當天，種下150株台灣肖楠，淨零排碳愛地球。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-14 18:30:00

「你今天種樹了嗎?」受到氣候變遷影響，各地天災頻傳，造成人類萬物生命財產損失，而種樹是最有效減碳、友善地球的綠色行動！主張「健康、環保、無毒」的歐德集團首次與臺大實驗林合作，於2022年11月11日雙１１當天，由董事長陳國都、總經理陳國甫，率領歐德同仁來到南投縣，與林明溱縣長等貴賓，一起種下150株肖楠，為永續環境盡心力。

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▲南投縣長林明溱(左)感謝歐德集團董事長陳國都(右)的善舉，為飽受空氣汙染傷害的南投種植樹木，守護台灣不遺餘力。（圖／品牌提供）
▲南投縣長林明溱(左)感謝歐德集團董事長陳國都(右)的善舉，為飽受空氣汙染傷害的南投種植樹木，守護台灣不遺餘力。（圖／品牌提供）
當1111全球瘋狂消費，掀起網購熱潮時，卻引發驚人的碳排放及數以萬計廢棄物，歐德集團選定這天與臺大實驗林合作植樹，就是希望喚醒國人在享受物質生活時，也能珍愛家鄉-台灣，南投縣縣長林明溱、臺大實驗林副處長衛強、中國時報社長王綽中、中華經濟區域戰略發展協會副理事長黃坤檳等貴賓蒞臨，共襄盛舉，響應植樹，一起幫地球降溫。

▲以種植100座樹林為目標的的歐德百林計畫，今年來到南投，完成第八座，雖然辛苦又漫長，但董事長陳國都表示為了後代子孫，會持續堅持下去。（圖／品牌提供）
▲以種植100座樹林為目標的的歐德百林計畫，今年來到南投，完成第八座，雖然辛苦又漫長，但董事長陳國都表示為了後代子孫，會持續堅持下去。（圖／品牌提供）
南投縣長林明溱表示「感謝歐德集團對台灣這塊土地的疼惜，願意來到森林佔比最茂密，卻是肺腺癌人數全國第一的南投縣，投入植樹行動，實踐環保愛地球的心，希望未來繼續跟歐德合作，一起守護台灣。」

▲右起南投縣縣長林明溱、歐德集團董事長陳國都、臺大實驗林副處長衛強共同植樹。（圖／品牌提供）
▲右起南投縣縣長林明溱、歐德集團董事長陳國都、臺大實驗林副處長衛強共同植樹。（圖／品牌提供）
歐德集團董事長陳國都表示，「地球只有一個，台灣是我們的家鄉，歐德2019年發起-百林計畫，種植100座樹林為使命，今年來到第八座，前進溪頭好山好水好地方，日後將與台大實驗林長期合作，為營造友善森林環境，為後代子孫造福而努力。」

▲右起戰略發展協會副理事長黃坤檳、南投縣縣長林明溱、歐德集團陳國都董事長、臺大實驗林副處長衛強、中國時報社長王綽中等貴賓響應百林計畫，一起植樹幫地球降溫。（圖／品牌提供）
▲右起戰略發展協會副理事長黃坤檳、南投縣縣長林明溱、歐德集團陳國都董事長、臺大實驗林副處長衛強、中國時報社長王綽中等貴賓響應百林計畫，一起植樹幫地球降溫。（圖／品牌提供）
 臺大實驗林副處長衛強表示「淨零減碳是現在全球最重視議題，很開心可以和歐德集團合作造林，共同種下150株珍木『台灣肖楠』，20年後可為台灣減少28噸碳排放量，永續綠色大地，友善地球。」

▲「我種樹 我驕傲」歐德設計師放下捲尺改拿鋤頭，熱情參與「植樹盛事」，揮灑汗水，用實際行動愛台灣。（圖／品牌提供）
▲「我種樹 我驕傲」歐德設計師放下捲尺改拿鋤頭，熱情參與「植樹盛事」，揮灑汗水，用實際行動愛台灣。（圖／品牌提供）
為了這次「植樹盛事」，平時忙於裝潢規畫的歐德設計師們，放下捲尺改拿鋤頭，揮灑汗水、賣力掘土，雖然辛苦卻能為守護台灣親手種下樹苗，繫上專屬小卡，等到成長茁壯時，還可以帶自己的孩子來欣賞自己的傑作，就覺得好驕傲，不禁大喊「心中有樹，行動才算樹。」

▲前人種樹後人乘涼，歐德百林計畫選定雙11這天與臺大實驗林合作植樹，希望喚醒國人在享受物質生活時，也能珍愛家鄉台灣。（圖／品牌提供）
▲前人種樹後人乘涼，歐德百林計畫選定雙11這天與臺大實驗林合作植樹，希望喚醒國人在享受物質生活時，也能珍愛家鄉台灣。（圖／品牌提供）

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