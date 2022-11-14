蝦皮購物雙11成績出爐！首小時買氣比平日飆55倍

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今年蝦皮購物「11.11最強購物節」在免運優惠的加持下也吸引消費者清空購物車。而觀察各品類的銷售表現，依舊由「居家生活」、「美妝保健」、「美食」穩坐熱銷品類前三名的寶座，可見疫情持續影響民眾消費習慣，不少人仍選擇透過網購補齊居家必需品，其中口罩、酒精等防疫商品在後疫情時代更成為不可或缺的民生必需品，許多消費者選擇在雙11當天進行大補貨。而年末適逢家中電器汰舊換新的好時機，在最高現折5000元的商城87折券超強優惠券助力下，消費者也趁機入手3C、家電類等單價較高的產品，帶動3C、家電類別表現，iPhone 14 Pro無庸置疑地坐上了手機與平板類別熱銷冠軍的王位，而家電類的銷售冠軍則由掃地機器人奪下。
而觀察站上消費力最強的買家可以發現，高單價的機車、iPhone、洗衣機等商品成為他們主要的選購標的，其中更有一位百萬刷手，一口氣買了SYM三陽機車、神秘農場後背包、HOKA ONE ONE登山鞋等商品。而雙11也是精打細算的買家們省錢的好時機，其中有一位超級「省長」光是11/11當天就透過聰明消費省下了近6萬元，更出現一位超會用折價券的買家，光是11/11當天就使用了超過50張折價券。
疫情使全球消費模式改變，電商受惠於宅經濟在過去兩年蓬勃發展，然而邁向後疫情時代，電商市場快速變革，民眾對於電商的需求也不僅止於消費，更期待平台能提供的互動體驗以及客製化的娛樂享受。迎來年底最大優惠檔期的雙11購物節，蝦皮購物看準電商直播趨勢推出雙11限定系列直播，利用直播即時互動的特性，結合商品、明星等意想不到的組合，拉近與消費者的距離。本次雙11期間，蝦皮直播便創下超過2億個觀看數，更成功將流量轉換為銷量，帶來了超強消費力，攜手站上直播賣家於年末創造銷售佳績。
台灣人想出國的心不僅可以從天天爆滿的護照申辦櫃台及國際旅展滿到漫出來的觀展民眾看出來，更反映在蝦皮購物攜手台灣虎航所推出的「1年搭機免運」活動，共有超過1300萬人次參與開啟環遊機票寶箱，搶當得到1年搭機免運優惠的幸運兒。此外，1蝦幣起抽台灣虎航來回機票、抽1111元機票折抵金的活動更累計近3.5萬人兌換，民眾參與的踴躍度超越平日10倍。而蝦皮遊戲更創下超過5.8億的總遊玩次數，其中除了備受青睞的環遊機票寶箱之外，又以「蝦蝦果園」為最受喜愛的遊戲，可見種瓜得瓜、種果得果的遊戲特色深受玩家青睞。透過遊戲、直播等娛樂渠道結合多重購物優惠，蝦皮購物不僅成功為用戶提供更多元的選擇以及更有趣、豐富的消費體驗，未來也將持續開發更多新鮮、完善的功能與服務，以創造更多消費機會，站穩娛樂電商的領導地位！