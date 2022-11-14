台南日系新飯店插旗火車站前 百年老榕為名留住一抹綠意

台南市區又有大型的觀光飯店開幕了，位在台南黃金地段的禧榕軒大飯店於 13 號上午舉辦開幕典禮，內政部政務次長陳宗彥、台南副市長趙卿惠、台南市觀光旅遊局局長郭貞慧、台南市文化局局長葉澤山，以及多位貴賓及地方人士皆到場祝賀，給予祝福。

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▲禧榕軒大飯店於13號上午舉辦開幕典禮，董事長張培盛(中)丟出金鑰匙，象徵飯店大門永遠為旅客而開（圖／記者林怡孜攝，2022,11,13）

禧榕軒董事長張培盛表示，飯店內保有一棵市府認證的百年老榕樹，主要是為了讓旅客在都市中也能有森呼吸的自在快意，因此將飯店使用面積空間退縮，讓老榕得以保留。雖然整體空間略有縮小，卻為旅客留住更多綠意，而 2 樓特意搭建的露臺讓旅客能更近距離觀看老榕，享受片刻蟲鳴鳥叫的自然體驗。

▲禧榕軒與百年榕樹共生，以榕樹為精神及飯店名稱的由來（圖／禧榕軒飯店提供)

禧榕軒大飯店為樓高 10 層，有 180 間客房，頂樓花園泳池為大人小孩戲水的最佳去處。餐飲方面有大型宴會廳可作為婚宴尾牙或是會議活動使用，另有「不旬不食」及「和風會席料理」兩大日本料理精神主軸的「榕廷百匯餐廳」，以及供應午茶、咖啡、酒類的「百鴦花園餐廳」供旅客們選擇。「榕廷百匯餐廳」高 CP 值的早午餐於試營運期間推出，就引起廣泛熱烈迴響和討論，訂位往往一位難求，要求開放晚餐時段更是敲碗聲不斷。近期不負眾望，「榕廷百匯餐廳」顛覆自助餐晚餐既有的市場框架，以「半套式自助餐」開啟另一種餐飲體驗。

半自助式晚餐從菜單的設計、餐檯的整體擺設、冷熱食區的規劃、飲品的選擇到主菜的完美呈現，所有的餐食種類皆經過嚴謹的精挑細選，色、香、味、形、器皆不斷重複演繹日本「會席料理」的精緻與堅持品質的精神，透過「自助餐」的取用方式跳脫日本料理僵化、距離感、制式的拘束枷鎖；而優雅講究的日式調味與盛盤卻具滿滿的儀式感，每一道佳餚都值得您用心品嚐、讓手機不停的進食，讓您忍不住想分享的悸動。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，現在台南假日住宿往往是一房難求，能看到如此盛況也要特別感謝飯店業者，願意配合市政府推動相關的防疫認證措施，讓所有到台南來的旅客對於住宿品質都是充滿信心。禧榕軒大飯店希望藉由硬體設施的多樣性，加上飯店人員以「款待」為訴求的服務素養，目標要在台南飯店市場打造精緻質感的特色飯店指標。

▲榕廷百匯晚餐吧台（圖／禧榕軒飯店提供）