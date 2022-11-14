台南日系新飯店插旗火車站前 百年老榕為名留住一抹綠意

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禧榕軒大飯店為樓高10層，有180間客房，頂樓花園泳池為大人小孩戲水的最佳去處。餐飲方面有大型宴會廳可作為婚宴尾牙或是會議活動使用，另有「不旬不食」及「和風會席料理」兩大日本料理精神主軸的「榕廷百匯餐廳」，以及供應午茶、咖啡、酒類的「百鴦花園餐廳」供旅客們選擇。「榕廷百匯餐廳」高CP值的早午餐於試營運期間推出，就引起廣泛熱烈迴響和討論，訂位往往一位難求，要求開放晚餐時段更是敲碗聲不斷。近期不負眾望，「榕廷百匯餐廳」顛覆自助餐晚餐既有的市場框架，以「半套式自助餐」開啟另一種餐飲體驗。
半自助式晚餐從菜單的設計、餐檯的整體擺設、冷熱食區的規劃、飲品的選擇到主菜的完美呈現，所有的餐食種類皆經過嚴謹的精挑細選，色、香、味、形、器皆不斷重複演繹日本「會席料理」的精緻與堅持品質的精神，透過「自助餐」的取用方式跳脫日本料理僵化、距離感、制式的拘束枷鎖；而優雅講究的日式調味與盛盤卻具滿滿的儀式感，每一道佳餚都值得您用心品嚐、讓手機不停的進食，讓您忍不住想分享的悸動。
台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，現在台南假日住宿往往是一房難求，能看到如此盛況也要特別感謝飯店業者，願意配合市政府推動相關的防疫認證措施，讓所有到台南來的旅客對於住宿品質都是充滿信心。禧榕軒大飯店希望藉由硬體設施的多樣性，加上飯店人員以「款待」為訴求的服務素養，目標要在台南飯店市場打造精緻質感的特色飯店指標。
禧榕軒即日起至11月30日，同步舉辦專屬住宿、餐飲活動，入住時掃描QR Code就有機會獲得免費住宿機會，還有住宿抵用券等好禮。全館餐廳消費滿2980元，就能獲得VIP券享餐飲88折優惠，相關優惠詳情請洽飯店官網。