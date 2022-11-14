6禮生「旗袍挖洞」還開高衩！情色教主也在 陣容超強大
台北艋舺青山王祭在昨（13）日盛大舉辦，主辦方請了6位火辣美女擔任禮生，只見她們穿著超辣旗袍，不僅「胸前挖洞」露出深邃事業線，大腿側邊還開高衩，曬出白皙美腿，好身材一覽無遺。其中，就有眼尖網友發現擁有400萬粉絲的「情色教主」雪碧竟然是其中一員，還有E級辣模肝連妹也在，陣容超強大，立刻引起討論。
除了雪碧、肝連妹，還有「氣質禮生」糖糖、飄飄、艾唯和潔葇，只見她們頭上頂著華麗頭飾，身穿靛藍色花樣旗袍，除了胸前挖洞，曬出超深事業線，大腿側邊還開高衩，白皙長腿若隱若現，讓網友看了鼻血狂噴。
事實上，禮生並非長得漂亮就能當，有「最美禮生」之稱的網紅「寧寧」先前就曾透露，其實禮生有「身材規定」，像是身高要170公分左右，至少要有C罩杯，「因為我們的衣服都是需要有身材才撐得起來」，且事前準備工作更是繁瑣，像是姿態不能隨便，需要學習傳統禮節，往往一場活動結束都是腰痠背痛，不過也因爲禮生收費頗高，2小時行情價約3500元，比起時薪500元的舞者高出不少，因此成為不少Show Girl的熱門新選擇。
照片曝光後，網友也狂讚，「這次陣容很強」、「終於親眼目睹到了，也很親切的合照」、「雪碧～～～」、「竟然請得到女神」、「仙氣飄飄」、「好正喔」、「好美」、「辛苦了」、「辛苦囉」、「讚」。（編輯：郭佩蓉）