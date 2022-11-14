聶雲2個月演50場音樂劇 「半百暖壽馬拉松」超另類
藝人聶雲昨（13）日完成外百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》（The Fantasticks）在台北松菸的最後一場演出，終場謝幕時，劇組及台下多位好友們突然出現獻上蛋糕，驚喜祝他50大壽生日快樂，讓他感動不已。聶雲表示，今年將邁入人生另一個階段，他給自己最大的挑戰，就是接演這部金氏世界紀錄史上「最長壽」的音樂劇，而且是很特別的「駐點演出」一演就是連續2個月、超過50場的表演，是相當大的目標。
聶雲透露，別人面對中年危機是挑戰馬拉松、環島等，而他選擇的方式也是「馬拉松」，只不過是演了一部超多場次音樂劇的 「另類馬拉松」；為此他早早就認真健身、投入超過半年的時間排練籌備，笑稱身為演藝人員，音樂劇這樣結合歌唱、舞蹈、戲劇的表演形式，就是最佳的體能與精神訓練。
而好人緣的聶雲，不少朋友聽到他要演出這部外百老匯的經典之作，紛紛購票到場觀賞；尤其是最後一場，前排座位早早就被朋友們包下，不僅要來支持聶雲，更要給他最難忘的生日驚喜。果不其然，謝幕時蛋糕一端出來，感性的聶雲就感動地說不出話，加上當天還有聶雲的母親及兒女在場，更是讓他感動萬分。聶雲也分享，人生到一個階段時，會覺得自己有種使命感，希望有更多觀眾支持台灣的音樂劇。