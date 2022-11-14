選前最後上班日 楊文科勉縣府團隊繼續拚

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教育局長楊郡慈、文化局藝推科同仁顏宏仰及衛生局疾病管制科技正黃淑賢等人代表縣府同仁獻上向日葵花束，感謝楊文科如一個溫柔的小太陽帶領同仁前進，突破許多難題，並以向日葵花語「沉默的愛」，表達楊文科在施政上對新竹縣默默耕耘、付出，祝福未來前程一路光明。
「民之所欲， 常在我心」楊文科有感而發分享，他在4年前很幸運地接下縣政傳承的火炬，有機會替自己的家鄉服務，在這1400多個日子裡，一步一腳印帶領縣府團隊，在政策推動上，總會遇到困難，要抱持傾聽的心為民服務。如今政策逐步開花結果，讓竹縣迎向亮麗蛻變，勉勵同仁在未來每一天仍時時謹記鄉親託付，讓竹縣迎向更美好的未來，希望讓每位在竹縣努力打拚、追夢、成家的人，可以驕傲地說出「我是竹縣人」!
楊文科指出，能辦理十大交通建設與完成智慧交通計畫，打通竹縣交通任督二脈、規劃AI智慧園區辦理招商，引進大型百貨、影城、焚化爐建設、新建學校與擴增校舍、打造特色公園、啟用YouBike2.0、智慧農業產銷、聰明營養午餐，照顧孩子的健康、以長期健康為主，長期照護為輔，完善老人福利、對於縣庫開源節流，減債135億元，讓債務不留子孫、成功跨過疫情嚴峻艱難時期等，這些成果都不是一蹴而就可以完成，要感謝縣府全體工作夥伴們日日夜夜的努力，讓竹縣成為名副其實的「減債王」、「賺錢王」及「招商王」。
教育局長楊郡慈說，在各項教育政見，縣長總是叮嚀同仁三點，在達成各項教育政見上，第一要傾聽、第二耐心、第三要有決策的力量，讓她深深領悟到，瞭解鄉親的需求在哪裡，縣府就在哪裡。
推動東興圳的推手文化局顏宏仰分享，2年前在東興圳工程面臨最大困境，文化局同仁士氣低落的時候，縣長在忙碌之餘，多次特別來給同仁鼓舞與勉勵，也是他在縣府服務10多年來，所遇到願意為基層同仁打氣的縣長，「沒有一句責罵，只有支持的行動」，讓人倍感溫馨，最後東興圳工程順利圓滿完成，如今也成為竹北市大小朋友休憩的好去處，獲得民眾許多讚許及肯定，更榮獲第九屆景觀大獎及建築園冶獎的肯定，令他倍感榮耀。
疫情爆發以來站在第一線防疫夥伴衛生局技正黃淑賢說，3年多前新冠肺炎疫情的發生，疫情政策不斷更新，從邊境管制、機構醫院群聚、大量疫苗接種，再到今年4月疫情全國大爆發，期間楊縣長帶領著衛生局及縣府團隊，帶頭天天開會深入了解討論疫情，疫苗接種站一步一腳印擴大量能，到成立快篩站快打站，一齊守護新竹縣防疫。讓人暖心的是在疫情艱難時刻，縣長非常暖心夜訪衛生局送防疫人員宵夜，幫同仁加油打氣，成為衛生局最堅強後盾，並幫忙解決防疫人力問題，讓衛生局更有信心與縣民同心同力抗疫。
竹縣府人事處指出，根據公務人員行政中立法第11條第 1項規定，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告日起到投票日止，應依規定請事假或休假。新竹縣選委會將於明天公告候選人名單，因此縣長楊文科依規定從明日(15日)起開始請假，縣務將由副縣長陳見賢代理。