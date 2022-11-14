深化台歐科技交流　國科會主委明起率團出訪法德

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吳政忠說，台灣和法德兩國長期在基礎科研與人才交流有密切的合作，面對後疫情時代驅動新興科技的快速發展，帶來產業創新的機會，台灣願和國際夥伴攜手，共同以信任、優質的科技力，貢獻國際社會。
國科會指出，國科會及轄下法人機構，目前與法國9個科研機構簽有合作協議，疫情前每年通過補助及執行約70至80件雙邊研究與人員交流計畫，合作領域廣泛且多元。台法科技獎是依據法蘭西自然科學院與國科會所簽署的「台法科技基金協議」，由台法雙方共同舉辦的頒獎活動，首屆於1999年辦理，迄今已邁入第24屆，本年度頒獎典禮預計於11月23日舉辦。
我國首顆自製氣象衛星獵風者號，預計明年3月於法屬圭亞那委託法國亞利安太空公司發射。亞利安公司成立於1980年，是世界上第一家商業發射服務提供商，截至2021年5月，該公司已在287次發射任務中發射超過850顆衛星，其主要發射場在法屬圭亞那的圭亞那航太中心，吳政忠此行將赴亞利安公司聽取簡報以瞭解發射規劃與任務說明。
另外，國科會表示，吳政忠也將前往德國，包括拜會國科會簽約單位宏博基金會的下屆主席Robert Schlögl，討論國科會與宏博基金會未來的合作展望，以及參訪德國亥姆霍茲研究院柏林研究中心及馬克思普朗克研究院弗里茨哈伯研究所，推動未來台德在重要研究領域的合作。