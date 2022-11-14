周春米、賴品妤穿高中制服　呼籲支持18歲公民權

今（14）日立法委員周春米邀請立院新女力賴品妤南下屏東，特地穿上高中制服，並且邀請coser扮演「庫洛魔法使」的「小櫻」和「小狼」，象徵青年的無限活力，一起在2022選舉倒數12天，支持18歲公民權，呼籲大家返鄉投票，在11月26日投下「同意」。
周春米說，今天她和立委賴品妤也一起發放「迷路小瑪的文宣」，用年輕人喜愛的動漫，做成挺18歲公民權的看板和小卡，期待讓年輕人喜愛的迷路小瑪喚起大家對這個議題的重視，她也減少自己名字的版面，以免讓大選的攻防稀釋18歲公民權議題的重要性。
賴品妤說，在全世界235個國家與自治區中，只有5%的國家投票權年齡仍然高於20歲，而台灣就是其中之一，大家18歲時也會對世界、社會，甚至是未來都有屬於自己的想像，她認為把這個權力還給年輕人是一件非常重要的事情，所以她特地南下屏東和周春米一起拜託大家一定要投下同意，讓年輕人可以世代共榮、世代共好。
周春米補充，這次18歲公民權修憲是臺灣史上第一次，憲法交由公民複決的案例，除了創下紀錄之外，也希望能順利開花結果，順利達到「選舉人總額一半以上、超過965萬票同意」的門檻，期待能看到不可能成為可能，讓臺灣跟上民主盟友的步伐，拜託所有的屏東青年大家一定要返鄉投票。