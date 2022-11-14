宣講合體漢子、燕子！蔣萬安：無法看著台北被黑洞吞噬

▲蔣萬安今晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，他形容台北就像閃亮的恆星，如今卻遭黑洞給吞噬。（圖／記者翁子竣攝，2022.11.14）
▲蔣萬安今晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，他形容台北就像閃亮的恆星，如今卻遭黑洞給吞噬。（圖／記者翁子竣攝，2022.11.14）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-14 20:08:002022-11-14 20:10:20

2022九合一大選邁入最後階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（14）日晚間舉行宣講活動，驚喜同框新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，盼「蔣侯盧」合體並傳承市政經驗。蔣萬安致詞形容台北現在將被黑洞吞噬，並暗指民進黨台北市長候選人陳時中將市民健康當炒股票籌碼，也批無黨籍台北市長候選人黃珊珊，跳票的承諾卻變成競選政見。蔣提到參選初衷，他強調就是要推動都更、讓商圈店家感到欣欣向榮，更要讓年輕人在北市敢生小孩。

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蔣萬安今晚於台北三創生活園區舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，出席人員包括蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、國民黨立委林奕華，及台北市議員鍾佩君、郭昭巖、王鴻薇、秦慧珠與汪志冰等人。

蔣萬安首先致詞說，他辭去立委職務，就是希望展現全力以赴、沒有退路，及力拚到最後一刻的決心，蔣萬安形容現在的台北就像閃亮的恆星，但卻將被黑洞給吞噬，這個黑洞裡已經吞噬3+11真相、疫苗採購合約，還有1萬多條染疫同胞的生命，「我無法眼睜睜看著黑洞繼續吞噬台北。」

蔣萬安細數說，他記憶中的台北，是不會叫染疫年輕人自己照顧自己，不會讓住在老舊公寓民眾把鑰匙丟到1樓、不會讓市民擔心遭到網軍側翼攻擊、不會擔心黑道治國，更不會把市民健康當成炒作股票籌碼。

蔣萬安提到，上個月他見了因勸顧客戴口罩，遭刺殺身亡的30歲超商店員蔡文豪的姐姐。他表示，蔡先生姐姐心裡還是很不甘心，弟弟就這樣被犧牲、被社會遺忘，他當時也給對方一個溫暖的擁抱，後來更發了一篇文章紀念，但陳時中卻發新聞稿批評他，滿篇都是政治口水，隻字不提蔡先生。

蔣萬安強調，他保證未來北市民生命健康安全是他首要理念，北市民其實標準最高是最嚴格的老闆，若是員工做不好一眼就能看出來。話鋒一轉，蔣萬安痛批，過去有人積極爭取放寬內科容積，造成人車潮湧入釀今日塞車地獄，也有人曾在競選公報主張，趕快興建捷運民生汐止線，但當台北市長柯文哲說，這是條盲腸線時，卻又沒據理力爭，現在提出捷運東環段7項政見，原規劃2022年底要動工，卻要延到2024年才可能動工，當時跳票承諾卻變成競選政見。

談到為何要參選台北市長初衷，蔣萬安說，他要推動都更，要推著長輩輪椅，踏進可能等待半輩子的電梯，也要讓商圈店家感受到欣欣向榮，更要幫很多年輕人證婚，希望年輕人在台北市敢生敢養，「跟我一樣變成三寶爸，也希望傾聽年輕人創業故事，讓他們不只立足台灣，還能放眼國際。」

▲（圖／記者翁子竣攝，2022.11.14）
▲蔣萬安今晚間與侯友宜、盧秀燕合體，盼三人合體並傳承市政經驗。（圖／記者翁子竣攝，2022.11.14）

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