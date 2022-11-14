宣講合體漢子、燕子！蔣萬安：無法看著台北被黑洞吞噬

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安首先致詞說，他辭去立委職務，就是希望展現全力以赴、沒有退路，及力拚到最後一刻的決心，蔣萬安形容現在的台北就像閃亮的恆星，但卻將被黑洞給吞噬，這個黑洞裡已經吞噬3+11真相、疫苗採購合約，還有1萬多條染疫同胞的生命，「我無法眼睜睜看著黑洞繼續吞噬台北。」
蔣萬安細數說，他記憶中的台北，是不會叫染疫年輕人自己照顧自己，不會讓住在老舊公寓民眾把鑰匙丟到1樓、不會讓市民擔心遭到網軍側翼攻擊、不會擔心黑道治國，更不會把市民健康當成炒作股票籌碼。
蔣萬安提到，上個月他見了因勸顧客戴口罩，遭刺殺身亡的30歲超商店員蔡文豪的姐姐。他表示，蔡先生姐姐心裡還是很不甘心，弟弟就這樣被犧牲、被社會遺忘，他當時也給對方一個溫暖的擁抱，後來更發了一篇文章紀念，但陳時中卻發新聞稿批評他，滿篇都是政治口水，隻字不提蔡先生。
蔣萬安強調，他保證未來北市民生命健康安全是他首要理念，北市民其實標準最高是最嚴格的老闆，若是員工做不好一眼就能看出來。話鋒一轉，蔣萬安痛批，過去有人積極爭取放寬內科容積，造成人車潮湧入釀今日塞車地獄，也有人曾在競選公報主張，趕快興建捷運民生汐止線，但當台北市長柯文哲說，這是條盲腸線時，卻又沒據理力爭，現在提出捷運東環段7項政見，原規劃2022年底要動工，卻要延到2024年才可能動工，當時跳票承諾卻變成競選政見。
談到為何要參選台北市長初衷，蔣萬安說，他要推動都更，要推著長輩輪椅，踏進可能等待半輩子的電梯，也要讓商圈店家感受到欣欣向榮，更要幫很多年輕人證婚，希望年輕人在台北市敢生敢養，「跟我一樣變成三寶爸，也希望傾聽年輕人創業故事，讓他們不只立足台灣，還能放眼國際。」