房市／在家吃爆越太泰南洋料理　有無外送一次滿足饕客胃

▲「越太泰南洋料理」為天⺟捎來⼀陣南洋⽂化的暖風。（圖／NOWnews資料照片）
▲「越太泰南洋料理」為天⺟捎來⼀陣南洋⽂化的暖風。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-15 12:30:00

如果說美食是⽂化的載體，「越太泰南洋料理」則是為天⺟捎來⼀陣南洋⽂化的暖風，榮獲知名美妝雜誌台北道地越式料理評比推薦，位於天⺟東路的⼩巷弄，緊鄰美國學校的後⽅，偏斜的陽光照進⼩巧的店⾯，空氣中懸浮著東南亞料理清酸爽⼝的香氣，輕輕印在每⼀位入內⽤餐的顧客⾝上。以下為有無外送精選店家必點招牌，要讓讀者⽤餐盤環遊世界，走訪⼀趟越南泰國街頭。

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作為店家強⼒推薦的開胃菜，綜合春捲盤包含蝦餅、⽣菜、炸春捲以及⽣春捲，不但具備好拍⾼顏質，亦解決選擇障礙的顧客在炸春捲與⽣春捲間猶豫不決的時間。咬⼀⼝炸春捲內餡扎實飽滿，外⽪酥脆不帶粘糊⼝感，即使做為開胃菜也不會黏滯厚重。⽣春捲則是穿著若隱若現的透明外⽪，豐滿餡料⼀覽無遺，新鮮蝦⼦清甜鮮美，⽣菜清爽解膩，軟Q米線添加飽⾜感與⼝感，搭配沾醬⼀⼝放入，爽朗明快的酸甜讓⼈難忘。蝦餅厚實酥脆吃的到新鮮海味，像是零食般涮嘴讓⼈不禁⼀⼝接⼀⼝。

由於泰國位於熱帶緯度，當地⼈利⽤嗜酸、辣、甜等調味敲響食慾，其中味道明確的咖哩、椰漿、⿂露以及蝦醬等則成為泰式料理的關鍵字。越太泰南洋料理的蝦醬炒四季⾖鹹香調味拿捏得宜，⽤道地泰國街⼝的風味點綴四季⾖的蔬菜香甜，不同於外⾯店家⼤火快炒後軟爛的⼝感，越太泰南洋料理保留了四季⾖的鮮脆。

吃完開胃菜後等到主食登場，想要⼤⼝吃⾁的朋友則可以嘗試「泰式辣炒豬⾁飯」，不同於打拋⾁的⾁末⼝感，泰式辣炒豬⾁飯使⽤豬⾁片下去拌炒，豬⾁入味多汁，不老不柴，與荷包蛋⼀⼝咬下味道豐富過癮，若想轉換⼝味也可搭配旁邊的⽣菜沙拉解解膩。另外，不敢吃辣的顧客也不⽤擔⼼，可以請店家依照個⼈喜好調整辣度。

端上桌時椰香咖哩雞飯的配⾊驚艷四座，五顏六⾊的蔬菜舒服地泡在咖哩內，宛如珠寶盒般，使⽤茄⼦、黃瓜、紅蘿蔔以及花椰菜⼀起燉煮，每⼀⼝吃盡蔬果的清甜與營養，打破咖哩厚重⼝味的印象，越太泰南洋料理的椰香咖哩雞飯⽤輕透清爽的調味打造透明感的南洋新滋味。

「⽣⽜⾁河粉湯加上檸檬和辣椒提味真⼼超推！」、「吃過最好吃的⽜⾁河粉」，節錄 Google評論顧客的誠⼼推薦，越太泰南洋料理必點招牌「⽣⽜⾁河粉」絕對不會讓你失望。湯頭馥郁濃香富含層次，⽜⾁鮮香伴隨蒸騰的熱氣撲⿐⽽來，⾁質鮮嫩入⼝即化，最後擠上檸檬汁與放入些許新鮮⽣辣椒，味覺重新洗牌，吃到⼀滴不剩。

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