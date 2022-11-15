房市／在家吃爆越太泰南洋料理　有無外送一次滿足饕客胃

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由於泰國位於熱帶緯度，當地⼈利⽤嗜酸、辣、甜等調味敲響食慾，其中味道明確的咖哩、椰漿、⿂露以及蝦醬等則成為泰式料理的關鍵字。越太泰南洋料理的蝦醬炒四季⾖鹹香調味拿捏得宜，⽤道地泰國街⼝的風味點綴四季⾖的蔬菜香甜，不同於外⾯店家⼤火快炒後軟爛的⼝感，越太泰南洋料理保留了四季⾖的鮮脆。
吃完開胃菜後等到主食登場，想要⼤⼝吃⾁的朋友則可以嘗試「泰式辣炒豬⾁飯」，不同於打拋⾁的⾁末⼝感，泰式辣炒豬⾁飯使⽤豬⾁片下去拌炒，豬⾁入味多汁，不老不柴，與荷包蛋⼀⼝咬下味道豐富過癮，若想轉換⼝味也可搭配旁邊的⽣菜沙拉解解膩。另外，不敢吃辣的顧客也不⽤擔⼼，可以請店家依照個⼈喜好調整辣度。
端上桌時椰香咖哩雞飯的配⾊驚艷四座，五顏六⾊的蔬菜舒服地泡在咖哩內，宛如珠寶盒般，使⽤茄⼦、黃瓜、紅蘿蔔以及花椰菜⼀起燉煮，每⼀⼝吃盡蔬果的清甜與營養，打破咖哩厚重⼝味的印象，越太泰南洋料理的椰香咖哩雞飯⽤輕透清爽的調味打造透明感的南洋新滋味。
「⽣⽜⾁河粉湯加上檸檬和辣椒提味真⼼超推！」、「吃過最好吃的⽜⾁河粉」，節錄 Google評論顧客的誠⼼推薦，越太泰南洋料理必點招牌「⽣⽜⾁河粉」絕對不會讓你失望。湯頭馥郁濃香富含層次，⽜⾁鮮香伴隨蒸騰的熱氣撲⿐⽽來，⾁質鮮嫩入⼝即化，最後擠上檸檬汁與放入些許新鮮⽣辣椒，味覺重新洗牌，吃到⼀滴不剩。
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