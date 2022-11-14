黃子佼明赴台北地院　主持國民法官模擬法庭成果發表

台北地院明（15）日上午將舉辦「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動，由金鐘獎主持人黃子佼與法官洪甯雅共同介紹北院國民法官教育園區，北院模擬法庭成果及幕後花絮將首度公開播放。北院表示，在新制即將施行的最後一哩路上，誠摯邀請各界一同見證歷史性的一刻，期使《國民法官》新制在軌道上順利前行。
《國民法官法》自2020年8月12日總統公布後，台北地院已完成8場模擬法庭，在第1輪次演練階段，北院首創以平板電腦搭配資訊同仁開發的答題回應程式，詢問全體候選國民法官，在評議與表決時，首度採取秘密投票、開票後表決單當場銷燬方式，自第3場次起，同步在每場增設2至4組的影子團，為深化模擬成效。
在第2輪次各場次，分別「專業聚焦」、「向下扎根」、「全民參與」、「邁向國際」之個別程序主題式深度模擬與演練，再由北院研究團隊忠實紀錄各場次模擬過程及發現的問題，加以彙整、分析、歸納、提出初步意見及建議，撰寫成研究報告。
北院表示，這兩年來，法院同仁及積極熱心參與國民法官模擬法庭的審、檢、辯、人民及學界、各機關團體，高度期許將模擬所得成果回饋國家、司法及社會大眾，因此將舉辦成果發表會，邀請TPSO台北愛樂交響樂團演出，並有神秘嘉賓參與演湊，研究報告新書發表首先由導演唐福睿及法官廖晉賦法官共同與談介紹，欲參加者請趕快把握機會至北院網站報名，未能到場者也可點選官網連結觀看。