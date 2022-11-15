宇珊男友量不到戒圍　黃子佼用「6位數禮金」催婚

▲宇珊男友量不到戒圍，黃子佼用6位數禮金催婚。（圖／年代提供）
▲宇珊男友量不到戒圍，黃子佼用6位數禮金催婚。（圖／年代提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-15 12:30:00

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」將在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，力邀民眾在今年最後一天感受桃園魅力，以最高分貝的尖叫聲送舊迎新。跨年晚會由剛拿下金鐘主持人獎的黃子佼、元氣女孩宇珊擔綱，2人繼去年桃園跨年後再度聯手，開心之餘，黃子佼更喊話宇珊，若結婚絕對包上6位數紅包。

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▲黃子佼（右）將上《熙娣想聊》同框舊愛小S，左為宇珊。（圖／記者侯家瑜攝） 
▲黃子佼（右）、宇珊（左）去年一同主持桃園跨年晚會。（圖／記者侯家瑜攝） 
黃子佼今年第6度接下桃園跨年晚會主持，當看到同為黃氏宗親會的洪詩被求婚成功時，不忘喊話宇珊，若結婚絕對包上6位數紅包，「宇珊就像他的親妹妹一樣，希望她能夠幸福。」而黃子佼也透露，跨年很有機會帶上小玉米，因為先前老婆孟耿如帶著小玉米到台中乾媽家玩，路程中不哭不鬧非常乖巧，被保母誇獎是「適合帶出門的小孩」。

除此之外，喜愛收藏的黃子佼近期在臉書分享「家中空間不夠」，許多網友留言建議「購入新房或倉庫」，對此，黃子佼回應確實有在考慮買新房，而好友也剛好是桃園建商，私心覺得桃園無論是買房居住，或是存放收藏品都很合適。

 ▲黃子佼有在考慮買新房。（圖／年代提供）
 ▲黃子佼有在考慮買新房。（圖／年代提供）
宇珊從女團Popu Lady出道，近年轉戰主持界，今年和黃子佼再次搭檔合作，宇珊透露：「上一次跟佼哥主持搭檔就是去年的桃園跨年了，隔了一年有點像是要被師父驗收這一年的成果，反而更緊張！」看著好友洪詩近期被求婚成功，一年前就已喊話男友想「被求婚」的宇珊笑說，因為自己太淺眠，導致男友無法趁睡著時量戒圍，只好直接跟男友說：「我現在就量給你，不然我看你應該永遠不會娶我了吧！」

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