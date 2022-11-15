揭秘巨星惠妮休斯頓感情世界　與閨密共搶男人三角戀

金獎編劇安東尼麥卡藤曾榮獲奧斯卡獎提名的《波希米亞狂想曲》、《教宗的承繼》與《愛的萬物論》，近日他推出最新力作《與你共舞》，紀錄西洋天后惠妮休斯頓（Whitney Houston）所經歷的人生苦難，並以深刻情感與豐厚角色來呈現惠妮休斯頓的真實故事，觀眾可以在紀錄片當中體會到惠妮休斯頓所遇到的感情議題、親情間歧見，還有黑人族群間的爭執。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲惠妮休斯頓私生活被拍成紀錄片。（圖／索尼影業提供）紀錄片《與你共舞》最新預告片中，一首西洋經典歌曲《I Will Always Love You》響起，正是台灣人耳熟能詳的西洋老歌，一瞬間喚醒記憶中美好的金曲年代。觀眾平時所見的都是天后惠妮休斯頓在舞台上光鮮亮麗的一面，但在《與你共舞》片中，將帶觀眾去理解惠妮休斯頓真實生活所遭遇的障礙與掙扎，包括音樂受到黑人族群質疑出賣同胞、與父親之間的財務糾葛，以及惠妮休斯頓與巴比布朗和閨密之間的三角糾纏，也將在大銀幕上一一揭露。 ▲《與你共舞》紀錄惠妮休斯頓真實生活。（圖／索尼影業提供）英國奧斯卡得主娜歐蜜艾基，對於要演出美國流行樂壇天后級人物惠妮休斯頓，她坦言：「感到非常緊張，並且花了相當多時間去揣摩惠妮的神韻與姿態。」紀錄片備受外媒盛讚，甚至稱娜歐蜜艾基與《女王》中的薇拉戴維絲，是目前奧斯卡獎最佳女主角呼聲最高的非裔女星。片中如同惠妮休斯頓父親形象的經紀人克萊夫戴維斯，同時也擔任本部電影的監製，克萊夫戴維斯認為：「我們希望能讓觀眾認識真實的惠妮，不管是挫折或爭執，還是音樂上的輝煌成就，這部電影都毫無保留。」泰勒絲欽點要她唱開場！還是LISA好友 女星身分曝光《沼澤謀殺案》賣破41億！泰勒絲譜寫主題曲藏洋蔥葛萊美男星爆猝死朋友家中！進浴室後沒出來 享年59歲《該死的阿修羅》擊敗多部國片獲選！代表台灣參加奧斯卡