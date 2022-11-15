打夫人牌！蔣萬安太太石舫亘挺孕肚　首場掃成功市場

▲蔣萬安太太石舫亘挺孕肚，當蔣萬安「分身」，首場掃成功市場。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲蔣萬安太太石舫亘挺孕肚，當蔣萬安「分身」，首場掃成功市場。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-11-15 11:17:492022-11-15 11:51:34

選戰進入倒數階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（15）日打出夫人牌，與太太石舫亘分進合擊掃市場，蔣萬安掃南門市場，石舫亘則到成功市場拜票，受到民眾熱情歡迎、支持。蔣萬安太太石舫亘目前懷有身孕，幕僚在動線上也特別為她安排，另外也事先錄製了台、國語版的拜票音檔，避免讓她太累。

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民進黨台北市長候選人陳時中搶先打出夫人牌，在感謝音樂會上，夫人意外現身。蔣萬安也不落人後，今日特別請懷有身孕的太太當他的分身，石舫亘「牽手作夥行、萬安百面贏」首站由到成功市場，由自治會長陳中明、以及台北市議員李柏毅、鍾沛君、耿葳、市議員參選人楊植斗及高揚凱，還有多位在地里長陪同參與。

「大家好！我是萬安的『牽手』舫亘，今天來到市場，向大家請安問好。」石舫亘一早來到成功市場，親切向民眾問好，許多支持者紛紛熱情迎向前，向石舫亘比出「六號」手勢，堅定地告訴她「我們全家都支持蔣萬安。」

過程中，有攤商送上蘿蔔、象徵「包中、好彩頭」的菜籃，許多民眾見到石舫亘的孕肚，紛紛伸出雙手握緊石舫亘，關心「幾個月啦！」、「恭喜要當三寶媽了！」、「要多多留意，不要太累喔！」、「一切小心！順產！」，十分疼惜在孕期的石舫亘；還有熱情粉絲請石舫亘在蔣萬安曾簽字的衣服上、看板上簽名，也有不少攤商搶著和夫人拍照、請她在攤位上面簽名留念。

石舫亘則回應，謝謝大家的關心，「萬安的事情，就是全家的事情」，過去兩次選舉，自己也都在最後階段，陪著蔣萬安掃街、向市民懇託，不只是希望盡一份自己的力量，看到選民的熱情及鼓勵，也深深受到感動。

石舫亘並說，距離投票日只剩下11天，蔣萬安每日的行程也都非常多，因此自己很早就向團隊表達，希望在最後幾天當「分身」，代替蔣萬安到市場拜票，「我們可以分頭進行，共同為團隊做最後衝刺！

由於石舫亘懷有身孕，幕僚作業也是特別小心，在動線安排上，為了避免讓她在攤商之間左、右拜票，擔心她會頭昏，特別讓她右進、左出，雖然比一般候選人要多走一趟，但也可以看出幕僚的用心；另外，也事先為她錄製了拜票音檔，循環播放，石舫亘用台、國語介紹自己是蔣萬安的太太，來到市場跟大家拜票，更強調蔣萬安是認真做事的人，拜託大家給予支持。

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