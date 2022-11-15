打夫人牌！蔣萬安太太石舫亘挺孕肚　首場掃成功市場

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「大家好！我是萬安的『牽手』舫亘，今天來到市場，向大家請安問好。」石舫亘一早來到成功市場，親切向民眾問好，許多支持者紛紛熱情迎向前，向石舫亘比出「六號」手勢，堅定地告訴她「我們全家都支持蔣萬安。」
過程中，有攤商送上蘿蔔、象徵「包中、好彩頭」的菜籃，許多民眾見到石舫亘的孕肚，紛紛伸出雙手握緊石舫亘，關心「幾個月啦！」、「恭喜要當三寶媽了！」、「要多多留意，不要太累喔！」、「一切小心！順產！」，十分疼惜在孕期的石舫亘；還有熱情粉絲請石舫亘在蔣萬安曾簽字的衣服上、看板上簽名，也有不少攤商搶著和夫人拍照、請她在攤位上面簽名留念。
石舫亘則回應，謝謝大家的關心，「萬安的事情，就是全家的事情」，過去兩次選舉，自己也都在最後階段，陪著蔣萬安掃街、向市民懇託，不只是希望盡一份自己的力量，看到選民的熱情及鼓勵，也深深受到感動。
石舫亘並說，距離投票日只剩下11天，蔣萬安每日的行程也都非常多，因此自己很早就向團隊表達，希望在最後幾天當「分身」，代替蔣萬安到市場拜票，「我們可以分頭進行，共同為團隊做最後衝刺！
由於石舫亘懷有身孕，幕僚作業也是特別小心，在動線安排上，為了避免讓她在攤商之間左、右拜票，擔心她會頭昏，特別讓她右進、左出，雖然比一般候選人要多走一趟，但也可以看出幕僚的用心；另外，也事先為她錄製了拜票音檔，循環播放，石舫亘用台、國語介紹自己是蔣萬安的太太，來到市場跟大家拜票，更強調蔣萬安是認真做事的人，拜託大家給予支持。