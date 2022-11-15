人物／股神巴菲特買台積電　看92歲的他如何選股、過生活

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巴菲特曾說父親是他「一生中最棒的禮物！」影響他最多，也是人生的老師。他曾回憶自己12歲時，父親當選美國眾議員，全家搬到華盛頓，但母親因對新環境感到陌生而受到相當大的精神壓力，當時巴菲特也覺得鬱悶，於是離家出走，但在半路上被警察發現，當父親接獲通知趕去接他時並沒有責備他，只是輕聲說道「你知道的，你可以做得更好！」
當時巴菲特就知道，即使他犯錯，但父親依然愛他、給他信心。巴菲特的理財觀也來自父親，從小就閱讀父親辦公室裡的投資書，並養成投資興趣，還立下志願要在35歲變成百萬富翁，於是他聽從父親的建議，靠著積極打工買下了土地，並將土地轉租，他第一筆土地投資案還算成功。
17歲的巴菲特進入美國賓夕法尼亞大學的華頓商學院，後來轉到內布拉斯加大學林肯分校並在19歲取得商業管理學士學位。在校期間，他閱讀班傑明·葛拉漢（Benjamin Graham）的名著《智慧型投資人》（The Intelligent Investor）後奠定自己在投資方面的興趣與基礎，之後更是追隨班傑明·葛拉漢，到他任教的哥倫比亞商學院就讀，並取得經濟學碩士學位。
1962年，巴菲特開始購入波克夏公司的股權，波克夏也從原本的紡織公司搖身一變成為全球最大的控股公司之一。而說起巴菲特的投資哲學，遵循的是「價值投資法」，此由班傑明·葛拉漢與大衛·多德所提出，主要是透過分析公司基本面，如高股息、低本益比和低市淨率，去尋找並投資一些股價被低估的公司，也就是他認為「好企業比好價格重要」。
說起巴菲特的選股法則，以「價值投資法」：3M選股法則最為人所熟知。3M分別代表「企業管理Management」、「護城河Moat」和「安全邊際Margin of Safety」，前兩個M可以找出優質公司，最後一個M則幫投資人找到合理的價錢並買進。「企業管理Management」大致是的指公司基本面、「護城河Moat」為公司的防禦能力，如是否是壟斷性行業、競爭者少。至於「安全邊際Margin of Safety」是買進「價格」低於「公司的內在價值」的股票。
巴特菲靠著「價值投資法」眼光獨到，而被他青睞的公司，也往往股價表現越來越好，讓他贏得股神稱號，市場上更有許多巴菲特粉絲追隨，而他的投資心法也受到許多人追捧，從市面上以巴特菲為名的相關書籍車載斗量、不可勝數就能看得出來他有多受歡迎。
但即便靠著投資致富，巴菲特的父親也從小教導他財富不是一切，他父親曾說「金錢是跟隨著工作而來的，但金錢不應該引領你的工作，且幸福快樂是要追求的來！」也因此，即便他身為世界富豪也沒有改變自己的生活方式，和大家一樣自己開車上班，讓孩子念公立學校。據說，巴菲特的兒女直到20歲才知道家裡原來那麼有錢。
巴菲特受到第一任配偶Susan Thompson Buffett的積極影響，2006年巴菲特就宣布將一千萬股左右的波克夏公司B股，捐贈給比爾與美琳達·蓋茲基金會的計劃（以2007年10月18日的股價來計算，價值大約為433.5億美元），這是美國有史以來最大的慈善捐款。
而提到慈善義舉，每年「與股神巴菲特共進午餐」的拍賣活動受到各界關注（2020年及2021年因新冠疫情停辦），由於巴菲特已92歲高齡，因此今年的慈善午餐拍賣是最後一場，6月中競標結束，結果以飆出1900萬美元（約新台幣5.64億元）天價落槌，改寫歷史新高，雖然得標者的身分未公布，但刷新2019年由加密貨幣企業家孫宇晨創下的457萬美元，今年出價整整是該紀錄的4倍以上。
巴菲特是投資家、企業家，更是慈善家，如今他也把他對投資對慈善的看法傳承到下一代，尤其是他的兒子。小巴菲特彼得是美國知名的音樂家，得過許多音樂獎項，奧斯卡最佳影片《與狼共舞》的舞蹈場景配樂就是他的傑作。但他和父親巴菲特一樣，現在仍過著樸實無華的生活，並投身公益，親自到非洲做慈善工作。
巴菲特曾說，不願意讓大量財富代代相傳，「我想給子女的，是足以讓他們能夠一展抱負，而不是多到讓他們一事無成。」他會將大部分財產捐贈給慈善基金會，2006年他向5家基金會捐出了375億美元。而他的3個子女霍華德、彼得和蘇茜，則在2005年時分別收到了父親的一封信和10億美元的贈予，但這筆錢不是供他們享受，而是根據自己的喜好與能力進行慈善事業。目前，他的3個子女都在努力經營著父親捐贈所設立的慈善項目，而且樂此不疲。