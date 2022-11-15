BA.5疫苗打前停看聽！專家籲：應提供次世代接種選擇

▲為了提高次世代疫苗覆蓋率，讓家長安心讓孩子接種，黃高彬建議，政府應該盡快採購BNT次世代疫苗（BA.5雙價疫苗），如果家長有另一種選擇，相信對提高接種率將有所助益。（圖／資料照片）
▲為了提高次世代疫苗覆蓋率，讓家長安心讓孩子接種，黃高彬建議，政府應該盡快採購BNT次世代疫苗（BA.5雙價疫苗），如果家長有另一種選擇，相信對提高接種率將有所助益。（圖／資料照片）

記者吳宗軒/綜合報導

2022-11-15 18:30:00

「之前孩子在學校接種BNT疫苗，但現在打次世代疫苗，好像只能選莫德納，這樣混打沒問題吧？」隨著病毒與疫苗不斷進化、角逐，這類的討論不僅在口耳間，網路上也有不少這類的討論。對家長憂心接種可能的副作用，專家發現國外已有研究，接種莫德納後心肌炎風險確實較高，這可能降低家長讓孩子接種的意願。

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BA.5變異株為社區感染的主流病毒，許多人等著施打BA.4 /5雙價次世代疫苗，但現階段指揮中心僅採購莫德納，食藥署也於11月26日通過BNT、莫德納兩款BA.4 / 5雙價疫苗的緊急使用授權(EUA)，適用於12歲以上青少年及成人，作為追加劑接種，間隔前一劑至少3個月。但部分家長就擔心孩子之前打過BNT，如果混打莫德納，是否增加副作用機率。

中國醫藥大學附設醫院副院長、中區防疫指揮官黃高彬表示，「家長擔心是可以理解的」，以青少年劑型為例，莫德納疫苗劑量較高，BNT較低，而劑量愈高，副作用風險相當較大。由於莫德納疫苗劑量較高，所以綜合抗體的反應也較強，在短時間內保護效果較佳，相較之下，同為mRNA疫苗的BNT，劑量較低，副作用明顯較少，且接種後的保護力能持續更久，但黃高彬強調，「不見得綜合抗體要有多強」，抗體衝得太高，必須付出一些代價，例如，莫德納疫苗接種後抗體濃度高於其他新冠疫苗，但在短時間內保護力極高，但副作用比率卻較高。

根據國外學術期刊，美國一項大規模臨床研究發現，與接種BNT青少年相較，施打莫德納疫苗的12至18歲族群罹患心肌炎的風險約高出2至3倍。另一則研究報告也顯示，18-29歲年輕族群在接種莫德納疫苗，心肌炎比率確實較高。

黃高彬表示，BNT劑量較低副作用較少且保護力持續更久，原因在於該疫苗可加強人體T細胞的免疫記憶能力，在抗體逐漸消失後，免疫記憶能力仍在，有效預防及降低感染風險。指揮中心日前公布疫苗保護效力報告，分析全人口中沒接種疫苗337萬人、142萬2647名18至64歲接種打疫苗者，以及86萬1604名65歲施打疫苗年長者，針對新冠肺炎死亡人數與疫苗保護力分析，數據不分年齡。

結果顯示，打3劑疫苗BNT疫苗對死亡保護力達95.6%，後續依序則為高端疫苗90.3%、莫德納疫苗90.0%、AZ疫苗60.9%。黃高彬表示，從上述數據就可瞭解到接種疫苗後，增強人體T細胞免疫記憶能力的重要性。而根據指揮中心定期發布新冠疫苗接種不良反應統計報告，儘管比率極低，但相信每個人都會擔心自己成為報告中的案例，更不願意孩子打了疫苗，引發重症，甚至造成遺憾。

為了提高次世代疫苗覆蓋率，讓家長安心讓孩子接種，黃高彬建議，政府應該盡快採購BNT次世代疫苗（BA.5雙價疫苗），如果家長有另一種選擇，相信對提高接種率將有所助益。

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