BA.5疫苗打前停看聽！專家籲：應提供次世代接種選擇

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中國醫藥大學附設醫院副院長、中區防疫指揮官黃高彬表示，「家長擔心是可以理解的」，以青少年劑型為例，莫德納疫苗劑量較高，BNT較低，而劑量愈高，副作用風險相當較大。由於莫德納疫苗劑量較高，所以綜合抗體的反應也較強，在短時間內保護效果較佳，相較之下，同為mRNA疫苗的BNT，劑量較低，副作用明顯較少，且接種後的保護力能持續更久，但黃高彬強調，「不見得綜合抗體要有多強」，抗體衝得太高，必須付出一些代價，例如，莫德納疫苗接種後抗體濃度高於其他新冠疫苗，但在短時間內保護力極高，但副作用比率卻較高。
根據國外學術期刊，美國一項大規模臨床研究發現，與接種BNT青少年相較，施打莫德納疫苗的12至18歲族群罹患心肌炎的風險約高出2至3倍。另一則研究報告也顯示，18-29歲年輕族群在接種莫德納疫苗，心肌炎比率確實較高。
黃高彬表示，BNT劑量較低副作用較少且保護力持續更久，原因在於該疫苗可加強人體T細胞的免疫記憶能力，在抗體逐漸消失後，免疫記憶能力仍在，有效預防及降低感染風險。指揮中心日前公布疫苗保護效力報告，分析全人口中沒接種疫苗337萬人、142萬2647名18至64歲接種打疫苗者，以及86萬1604名65歲施打疫苗年長者，針對新冠肺炎死亡人數與疫苗保護力分析，數據不分年齡。
結果顯示，打3劑疫苗BNT疫苗對死亡保護力達95.6%，後續依序則為高端疫苗90.3%、莫德納疫苗90.0%、AZ疫苗60.9%。黃高彬表示，從上述數據就可瞭解到接種疫苗後，增強人體T細胞免疫記憶能力的重要性。而根據指揮中心定期發布新冠疫苗接種不良反應統計報告，儘管比率極低，但相信每個人都會擔心自己成為報告中的案例，更不願意孩子打了疫苗，引發重症，甚至造成遺憾。
為了提高次世代疫苗覆蓋率，讓家長安心讓孩子接種，黃高彬建議，政府應該盡快採購BNT次世代疫苗（BA.5雙價疫苗），如果家長有另一種選擇，相信對提高接種率將有所助益。