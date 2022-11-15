搜索農會前稱「明早可能會處理」　調查員判降級改敘

服公職37年的南投縣調查站簡姓調查專員，去年因洩露農會搜索消息，被依洩密罪送辦，另遭法務部移送懲戒法院審理。懲戒法院認為，簡男導致偵查不公開和保密規定遭質疑，判降一級改敘。可上訴。 我是廣告 請繼續往下閱讀 2021年2月，檢調接獲2名鹿谷鄉農會代表候選人涉賄選情資，原定3月3日發動搜索，為避免犯罪調查影響鹿谷鄉農會召開會員代表大會，檢調在3月2日9點多致電簡姓專員將發動搜索，請簡詢問會員代表大會的召開日期，以避免撞期。簡因此致電鹿谷鄉農會總幹事詢問開會日期，脫口「可能明早…人家檢舉的會處理喔」，結果遭中部地區機動工作站監聽到，立即通報檢察官偵辦。簡男堅稱不是故意要洩密，南投地檢署採信，處分緩起訴，並命支付公庫4萬元。行政懲處部分，法務部將簡男移送懲戒法院。懲戒法院認為，簡男的違失行為除觸犯《刑罰》外，也違反《公務員服務法》規定，容易讓人質疑調查機關偵辦案件是否落實偵查不公開、保密，戕害人民對公務員的信賴，有懲戒必要，審酌簡男還沒影響個案偵辦，判降一級改敘。黃子佼明赴台北地院 主持國民法官模擬法庭成果發表台東選舉查察人力不足 最高檢令花蓮高分檢支援蔡英文論文案！彭文正聲請法官迴避 最高法院駁回確定更保77週年！更生保護節慶祝大會 表揚更生夥伴