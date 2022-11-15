特企／2022必選聖誕交換禮物！「冬日幻境口罩」時尚來襲

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體驗白雪紛飛的魔幻氛圍 整個城市都是我的伸展台
幸福物語「冬日幻境」4D立體醫用口罩，共推出晶鑽雪花、聖誕毛呢、輕奢雪花、聖誕迷宮、聖誕花圈五款，其中晶鑽雪花特別推出親子限定版，讓濃郁的聖誕節慶裡，充滿稚嫩的歡笑聲，是回憶也是建立，讓親子間的情感獲得更緊密連結。
童話幻境，晶透雪花：晶鑽雪花（兒童／成人）
耀眼亮麗的雪花從天飄下，是孩子們內心小宇宙的溫暖期待，也是大人世界溫馨的童年時光，最多八款不同漸層的色系渲染，搭配紫色耳繩，幻化出綺麗夢幻的視覺效果。
浪漫幻境，女神降臨：輕奢雪花
浪漫是需要加點遐想，潛藏魔力的浪漫才能教人深深著迷，淡雅純潔的淡藍色猶如天使降臨，靜謐沉穩的銀色鋪灑大地，伴隨剔透的雪花紛飛如同化身為女神，是對浪漫的禮讚。
編織幻境，堆疊幸福：聖誕毛呢
手作編織堆疊出情感溫度，為綿綿雪人裝點紅色新裝，在綠葉蒼鬱的聖誕樹陪伴下更顯熱情滿載活力充沛，透過黃澄澄的點點亮光閃爍著，像是劃過天際的璀璨恆星，指引著幸福方向。
遊戲幻境，童趣再現：聖誕迷宮
等待聖誕禮物的過程真是揪心折人，就像掉入遊戲的闖關場景中，無法預料最後結果，有緊張、期待、雀躍、失望….等，多久沒有挑戰鬥智遊戲呢? 兩款迷宮遊戲真實印製在口罩上，打開塵封已久的童年記憶，重新點燃遊戲魂，一起來挑戰吧！
魔戒幻境，守護永恆：聖誕花圈
史詩奇幻的魔戒故事深植人心，氣勢恢弘、華麗壯闊的場面神秘又特別，讓人醉心沉浸其中，充滿淡淡文青風，透過待臨節花環順時鐘編織成聖誕花圈，代表對新生命來臨的期望，化身為傳遞光明的使者，迎接溫馨聖誕的到來。「一起健康，都要幸福！」，明基健康生活與您一起挺過嚴峻的疫情，用健康分享幸福點滴，在每個重要節慶仍堅持守護每個人的健康生活，永恆祝福，健康久久。
【幸福物語「冬日幻境」4D立體醫用口罩】
開賣時間：2022／11／18（五）起陸續開賣
價格：原價249元，優惠價199元／8入
通路：明基健康生活官方網站（https://www.benqhealth.com）明基健康生活蝦皮商城、康是美實體門市及康是美網購（https://bit.ly/3Ek0vNO）、momo購物網、全家便利商店、佑全保健藥妝、健康人生藥局、札幌藥粧、屈臣氏網路商店、Pinkoi、PChome、樂天、丁丁藥局、正光藥局、順儷藥局、新高橋藥局、專品藥局等通路等通路陸續上架中，口罩款式以及開賣時間依照通路實際販售為主。