特企／2022必選聖誕交換禮物！「冬日幻境口罩」時尚來襲

▲幸福物語「2022聖誕口罩、冬日幻境口罩」。（圖／資料照片）
▲幸福物語「2022聖誕口罩、冬日幻境口罩」。（圖／資料照片）

本報訊

2022-11-15 12:38:05

時序緩緩進入冬季，伴隨著濃濃的溫馨氣息，明基醫（4116）明基健康生活品牌「幸福物語」魔幻迎聖誕，即日起推出五款「4D立體醫用口罩–冬日幻境系列」，採用與韓國KF94口罩同款版型，結合冬季不同的時尚元素，如同施展了奇幻魔法，在歲末凜冽的氣溫下注入一股暖流，搭配史上最夢幻的幻境聖誕包裝，保證收到驚喜指數直飆天際。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著疫情日漸趨緩國門大開，但最怕冬季疫情伴隨著流感再度捲土重來，唯有持續的自我防疫才能確保個人健康無慮。幸福物語4D立體醫療口罩版型剪裁與韓國KF94口罩相同，皆採用三層過濾層，不沾唇立體剪裁、有效隔離飛沫，防止飛沫直接接觸人體呼吸道，完整緊密包覆鼻樑及臉頰，並貼合臉型達到塑型V型輪廓線效果，搭配聖誕氛圍，無論是參加聖誕派對、耶誕城約會，上妝戴上口罩也不怕脫妝，妝扮自我個性風格，讓人無法忽略的造型配件！

體驗白雪紛飛的魔幻氛圍　整個城市都是我的伸展台

幸福物語「冬日幻境」4D立體醫用口罩，共推出晶鑽雪花、聖誕毛呢、輕奢雪花、聖誕迷宮、聖誕花圈五款，其中晶鑽雪花特別推出親子限定版，讓濃郁的聖誕節慶裡，充滿稚嫩的歡笑聲，是回憶也是建立，讓親子間的情感獲得更緊密連結。

童話幻境，晶透雪花：晶鑽雪花（兒童／成人）

耀眼亮麗的雪花從天飄下，是孩子們內心小宇宙的溫暖期待，也是大人世界溫馨的童年時光，最多八款不同漸層的色系渲染，搭配紫色耳繩，幻化出綺麗夢幻的視覺效果。

浪漫幻境，女神降臨：輕奢雪花

浪漫是需要加點遐想，潛藏魔力的浪漫才能教人深深著迷，淡雅純潔的淡藍色猶如天使降臨，靜謐沉穩的銀色鋪灑大地，伴隨剔透的雪花紛飛如同化身為女神，是對浪漫的禮讚。

編織幻境，堆疊幸福：聖誕毛呢

手作編織堆疊出情感溫度，為綿綿雪人裝點紅色新裝，在綠葉蒼鬱的聖誕樹陪伴下更顯熱情滿載活力充沛，透過黃澄澄的點點亮光閃爍著，像是劃過天際的璀璨恆星，指引著幸福方向。

遊戲幻境，童趣再現：聖誕迷宮

等待聖誕禮物的過程真是揪心折人，就像掉入遊戲的闖關場景中，無法預料最後結果，有緊張、期待、雀躍、失望….等，多久沒有挑戰鬥智遊戲呢? 兩款迷宮遊戲真實印製在口罩上，打開塵封已久的童年記憶，重新點燃遊戲魂，一起來挑戰吧！

魔戒幻境，守護永恆：聖誕花圈

史詩奇幻的魔戒故事深植人心，氣勢恢弘、華麗壯闊的場面神秘又特別，讓人醉心沉浸其中，充滿淡淡文青風，透過待臨節花環順時鐘編織成聖誕花圈，代表對新生命來臨的期望，化身為傳遞光明的使者，迎接溫馨聖誕的到來。「一起健康，都要幸福！」，明基健康生活與您一起挺過嚴峻的疫情，用健康分享幸福點滴，在每個重要節慶仍堅持守護每個人的健康生活，永恆祝福，健康久久。

【幸福物語「冬日幻境」4D立體醫用口罩】

開賣時間：2022／11／18（五）起陸續開賣
價格：原價249元，優惠價199元／8入
通路：明基健康生活官方網站（https://www.benqhealth.com）明基健康生活蝦皮商城、康是美實體門市及康是美網購（https://bit.ly/3Ek0vNO）、momo購物網、全家便利商店、佑全保健藥妝、健康人生藥局、札幌藥粧、屈臣氏網路商店、Pinkoi、PChome、樂天、丁丁藥局、正光藥局、順儷藥局、新高橋藥局、專品藥局等通路等通路陸續上架中，口罩款式以及開賣時間依照通路實際販售為主。

單週確診降至14萬例！口罩鬆綁更進一步　莊人祥曝時間點

口罩令鬆綁本月上路！王必勝：週五公布擴大免費發快篩

7-11咖啡變「聖誕杯」！絕美7款曝光　寄電子賀卡免費喝

精靈系打卡勝地浪漫飄雪！雪花泡泡樹、燦爛燈海迎聖誕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀