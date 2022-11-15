國民黨不重視高雄藍變綠「去了了」 柯志恩：我們承認啊
高雄市長候選人柯志恩展開為期十天的「繞著高雄跑」掃街宣講行程，昨日前進大旗美地區，不過車掃直播期間，柯志恩和國民黨立委江啟臣談起選情，直說「最藍的地方，現在這樣」、「現在也都不行了」、「去了了」，被綠營酸是國民黨長期不重視高雄，柯志恩則直接了當的說「我們承認啊」，昨天是「有感而發」。
柯志恩和江啟臣今日晚間陪著黨籍議員林義迪進行車掃時，車隊行進間，江啟臣表示「這裡（美濃）以前都藍的餒」，柯志恩立刻頻頻搖頭「現在全部都…」停頓幾秒後，柯志恩接著感嘆「所以你看要怎麼辦？真的是…。這是最藍的地方，現在這樣…」，江啟臣也略帶無奈的說「客家以前都是藍的啊」，柯志恩再搖頭附和「都是藍的，現在你看這樣啦…。原住民也都是藍的，現在也都不行了」，「20年沒有執政，去了了」，似乎意外曝光心中憂慮和感嘆。
對此，柯志恩今早在受訪時表示，她在10月30日大榮高中造勢時也跟黨主席和現場群眾說，過去國民黨對南部的經營比較沒有那麼積極，昨天和江啟臣車掃，因為兩人本來就很熟，看到大旗美地區、茂林，國民黨沒有資源、沒有人力，地方經營的確有非常多需要努力的空間，昨天是「有感而發」，過去大家都是屬於藍營基本盤，現在資源不對等的狀況下的確有很大的努力空間。
針對綠營人士稱這就是因為國民黨過去都不重視高雄，柯志恩難得贊同說道「我們承認啊」，柯志恩說，過去國民黨對於高雄的經營上，相較於北部來說配給的確是比較弱，都靠黨籍議員在地方的經營，這是國民黨要深自檢討的，「我說的是一個事實」。