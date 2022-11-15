薪水永遠趕不上！不吃喝22.7年才買得起房子　這區最離譜

▲新竹縣在以竹北市為首的高價建案拉抬下，房價所得比增幅全台最高。（圖／591新建案提供）
▲新竹縣在以竹北市為首的高價建案拉抬下，房價所得比增幅全台最高。（圖／591新建案提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-11-15 13:23:12

受薪階級的薪水收入卻始終牛步成長，距離高漲的房價真的越來越遠！根據591新建案統計六都加上新竹縣市近3年的新建案房價所得比，發現全台平均要不吃不喝22.7年才能買房，相較3年前增幅高達61.4%。其中過往房價最親民的新竹縣，今年所得比由6.9倍一口氣狂飆至14.9倍，成長幅度達114%，高居各縣市之冠！排行及增幅都居次的高雄同樣驚人，不只房價3年大漲1100萬元，所得比也從11.6翻倍至24.2倍。其他包括新竹市、台南等地增幅亦超過100%，對一般人來說，買房已從「難上加難」變成「直接躺平」，除非中樂透或挖到金塊，否則真的很難實現買房夢。

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591新建案分析，新建案房價所得比飆升，最主要的原因就是房價、收入成長幅度不一所導致，換句話說就是「荷包趕不上房價」。以全台新建案來說，短短3年總價中位數「房價」從1千萬跳漲至2千萬，漲幅達65.7%；反觀家庭可支配所得中位數卻增加不到3萬元，漲幅僅2.6%，兩者漲幅差距達25倍。實際上，面對這波房價熱浪，連過往房價所得比個位數，買房負擔相對「輕鬆」的桃園和新竹都未能倖免，新建案總價紛紛站衝上千萬大關，讓不少購屋族很「薪」酸。

 
買房難度最高的台北市，即便家庭財力傲視全台，但面對近4千萬的新屋總價，買房仍得「餓」個31年！對多數人來說，除非接受家庭金援或本身屬高收入一族，不然想在台北市買新房恐怕是「有夢最美」。反觀鄰近的新北市則在重劃區釋放供給下，價格走勢相對緩和，房價所得比成長在各縣中排行倒數，但根據591市調指出，目前除了板橋、永和及三重的新案價格緊追北市蛋白區，擁有重劃議題的新莊、泰山房價亦是一路向上，未來想買房只怕更難。

總價最為親民的桃園市，隨著機捷通車，沿線湧進大量雙北購屋族，帶動包括青埔、龜山A7等地的新案行情飛漲，房價所得比也來到14.6倍，漲幅高達8成。不過若將眼光轉往新竹，會發現一山還有一山高，像新竹縣過往雖有新豐、湖口等平價區塊，搭配竹科就業帶動收入大增，房價所得比僅6.9倍，堪稱全台買新屋的天堂；沒想到近期在以竹北市為首的高價案領軍下，不僅新屋總價3年大漲逾8百萬，隨著消費支出上升，壓縮家庭可支配所得，房價所得比也因而飆升。

台中市受惠台商回流、重劃等建設題材炒熱，近年房價漲勢驚人，市區新建案開價幾乎都從5、6字頭起跳，其中如水湳、西屯等精華地段，部分新案行情更持續上漲，總價中位數也正式超車新北市。不過由於短時間內房價急遽上漲，但一般家庭薪資所得卻成長遲緩，新案房價所得比也大幅攀升，因此也要將近不吃不喝20年才能夠一圓買房夢。

至於台南、高雄兩地，由於所得與北台灣有一定差距，在每個家庭年收入均不滿百萬的情況下，近年又適逢科技業投資高峰期，帶動地價與房價雙雙走強，加上疫情期間面臨營建成本上揚及通膨遽增，都逐一反映房價上。不少原本房價基期低的蛋白、蛋殼地，紛紛迎來史無前例的補漲潮，帶動新案房價走高。以高雄市來說，在各大重劃區新案發威下，除了今年新案總價中位數就首度突破2千萬大關，較三年前上漲近1100萬，其中房價所得比更是增加近13年，雙雙排名各縣市第1，想在高雄買房可說困難重重。

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