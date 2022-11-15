薪水永遠趕不上！不吃喝22.7年才買得起房子　這區最離譜

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買房難度最高的台北市，即便家庭財力傲視全台，但面對近4千萬的新屋總價，買房仍得「餓」個31年！對多數人來說，除非接受家庭金援或本身屬高收入一族，不然想在台北市買新房恐怕是「有夢最美」。反觀鄰近的新北市則在重劃區釋放供給下，價格走勢相對緩和，房價所得比成長在各縣中排行倒數，但根據591市調指出，目前除了板橋、永和及三重的新案價格緊追北市蛋白區，擁有重劃議題的新莊、泰山房價亦是一路向上，未來想買房只怕更難。
總價最為親民的桃園市，隨著機捷通車，沿線湧進大量雙北購屋族，帶動包括青埔、龜山A7等地的新案行情飛漲，房價所得比也來到14.6倍，漲幅高達8成。不過若將眼光轉往新竹，會發現一山還有一山高，像新竹縣過往雖有新豐、湖口等平價區塊，搭配竹科就業帶動收入大增，房價所得比僅6.9倍，堪稱全台買新屋的天堂；沒想到近期在以竹北市為首的高價案領軍下，不僅新屋總價3年大漲逾8百萬，隨著消費支出上升，壓縮家庭可支配所得，房價所得比也因而飆升。
台中市受惠台商回流、重劃等建設題材炒熱，近年房價漲勢驚人，市區新建案開價幾乎都從5、6字頭起跳，其中如水湳、西屯等精華地段，部分新案行情更持續上漲，總價中位數也正式超車新北市。不過由於短時間內房價急遽上漲，但一般家庭薪資所得卻成長遲緩，新案房價所得比也大幅攀升，因此也要將近不吃不喝20年才能夠一圓買房夢。
至於台南、高雄兩地，由於所得與北台灣有一定差距，在每個家庭年收入均不滿百萬的情況下，近年又適逢科技業投資高峰期，帶動地價與房價雙雙走強，加上疫情期間面臨營建成本上揚及通膨遽增，都逐一反映房價上。不少原本房價基期低的蛋白、蛋殼地，紛紛迎來史無前例的補漲潮，帶動新案房價走高。以高雄市來說，在各大重劃區新案發威下，除了今年新案總價中位數就首度突破2千萬大關，較三年前上漲近1100萬，其中房價所得比更是增加近13年，雙雙排名各縣市第1，想在高雄買房可說困難重重。