禁止確診者投票　國民黨批民進黨對防疫心虛

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於中選會以「沒有法源」而不為確診者思考其他配套措施，何志勇痛斥，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，已經賦予指揮中心指揮官凌駕於法律的行政裁量權。過去指揮中心禁止高中以下師生出國，限制國人返台，又那來的「法源」？不就是指揮官一句話！ 現在民進黨推諉於「法源」，顯然是蓄意剝奪確診者投票權。
邱淑媞解釋，如果著眼於防疫，重點應該放在投票者的感染狀態，而不是確診狀態。 「確診」是行政身份，這個身份本身並不會影響傳染力，傳染力是取決於「是不是感染者」。感染者不是因為有去檢驗並誠實通報確診，才有傳染力，也不會因為不檢驗不通報就沒有傳染力；相反的，民眾願意通報，反而會因而更加小心，也降低傳播，這應該鼓勵，而不該懲罰。
邱淑媞說如果政府真的擔心傳染而且要有所限制，那就應該全面檢驗、陰性才能投票，這才能落實阻絕傳播而且符合公平原則，不能專挑守法民眾的麻煩。然而現在的政策是，到處都不必檢驗、到處都可以群聚，連進餐廳脫口罩都不必檢驗，而投票所是有戴口罩的地方，相對安全得多，當然更沒有需要。臺灣已經「被」與病毒共存半年多，政府要求大家自主應變、正常生活，怎麼到了投票日，政府就忽然不正常？ 不論在哪裡，民眾於室內場所被傳染的風險，取決於有沒有戴口罩與停留時間的長短。 因此，投票的感染風險，並不會高於打疫苗。只要大家(包括確診者)都戴口罩，已經有很好防護，如果擔心，頂多在投票場所對確診者進行通風分流，也就可以了。
邱淑媞認為，現在民眾對民進黨一肚子怨氣，很可能為了投票而不通報確診，她預測未來一週，疫情將會非常「平緩」，確診通報數將創下五月以來的新低。
練鴻慶砲轟，不論從學理或實務，確診者都應該可以投票，而民進黨要剝奪確診者投票權的唯一原因，就是知道防疫政策有疏失，確診者對政府有怨氣，不會投給民進黨；但未來民眾為了投票教訓民進黨，很可能在投票日後才通報確診，民進黨的作為不會改變選舉結果，只能以「枉作小人」形容。練鴻慶呼籲指揮中心指揮官王必勝「亡羊補牢」，在最短的時間內推出行政命令，保障確診者的選舉權。