禁止確診者投票　國民黨批民進黨對防疫心虛

▲國民黨表示，王必勝一紙行政命令就可以讓確診者投票。（圖／資料照片）
▲國民黨表示，王必勝一紙行政命令就可以讓確診者投票。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-11-15 13:52:31

中國國民黨文傳會今（15）日上午召開記者會，由前國健署長邱淑媞、國民黨文傳會副主委暨新竹市議員候選人何志勇以及國民黨文傳會副主委暨張善政新媒總監練鴻慶出席。何志勇指出，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》已經賦予指揮中心指揮官凌駕於法律的行政裁量權，讓確診者投票，只需要王必勝一紙行政命令。

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何志勇以美國為例，美國保障選舉權，包括在海外的美軍、文官甚至公民可以申請通訊或郵寄投票，因此即便在疫情期間，投票率還創下逾一世紀以來新高。何志勇認為，即便國人對於「通訊投票」尚有疑慮，但是對於「移轉投票」，乃至於仿效韓國，為確診者保留特定的投票時段，該時段只有確診者可以投票，都可以兼顧防疫與公民權。

至於中選會以「沒有法源」而不為確診者思考其他配套措施，何志勇痛斥，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，已經賦予指揮中心指揮官凌駕於法律的行政裁量權。過去指揮中心禁止高中以下師生出國，限制國人返台，又那來的「法源」？不就是指揮官一句話！　現在民進黨推諉於「法源」，顯然是蓄意剝奪確診者投票權。

邱淑媞解釋，如果著眼於防疫，重點應該放在投票者的感染狀態，而不是確診狀態。 「確診」是行政身份，這個身份本身並不會影響傳染力，傳染力是取決於「是不是感染者」。感染者不是因為有去檢驗並誠實通報確診，才有傳染力，也不會因為不檢驗不通報就沒有傳染力；相反的，民眾願意通報，反而會因而更加小心，也降低傳播，這應該鼓勵，而不該懲罰。

邱淑媞說如果政府真的擔心傳染而且要有所限制，那就應該全面檢驗、陰性才能投票，這才能落實阻絕傳播而且符合公平原則，不能專挑守法民眾的麻煩。然而現在的政策是，到處都不必檢驗、到處都可以群聚，連進餐廳脫口罩都不必檢驗，而投票所是有戴口罩的地方，相對安全得多，當然更沒有需要。臺灣已經「被」與病毒共存半年多，政府要求大家自主應變、正常生活，怎麼到了投票日，政府就忽然不正常？ 不論在哪裡，民眾於室內場所被傳染的風險，取決於有沒有戴口罩與停留時間的長短。 因此，投票的感染風險，並不會高於打疫苗。只要大家(包括確診者)都戴口罩，已經有很好防護，如果擔心，頂多在投票場所對確診者進行通風分流，也就可以了。 

邱淑媞認為，現在民眾對民進黨一肚子怨氣，很可能為了投票而不通報確診，她預測未來一週，疫情將會非常「平緩」，確診通報數將創下五月以來的新低。

練鴻慶砲轟，不論從學理或實務，確診者都應該可以投票，而民進黨要剝奪確診者投票權的唯一原因，就是知道防疫政策有疏失，確診者對政府有怨氣，不會投給民進黨；但未來民眾為了投票教訓民進黨，很可能在投票日後才通報確診，民進黨的作為不會改變選舉結果，只能以「枉作小人」形容。練鴻慶呼籲指揮中心指揮官王必勝「亡羊補牢」，在最短的時間內推出行政命令，保障確診者的選舉權。

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