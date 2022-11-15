民進黨質疑矽谷經驗 蔣萬安：陳時中提正面選戰只是說說
民進黨台北市議員候選人趙怡翔今（15）日踢爆，國民黨台北市長候選人蔣萬安在美擔任律師期間，所屬事務所服務不僅是中國企業，還是特別有問題的中國企業。蔣萬安說，一切都合乎美國當地法律規範，希望趙怡翔了解整個過程再說；他的學歷以及矽谷工作的經歷，都是實實在在的經驗，他也願意把過去所學貢獻給台北市，民進黨只會抹黑、攻擊，對手陳時中說要正面選戰，也只是嘴上說說而已。
今日上午懷有身孕的蔣萬安太太石舫亘到成功市場掃街拜票，當蔣萬安分身。蔣萬說，很感謝太太在過去兩次選舉中，都幫忙他掃街拜票，這次因為懷有身孕，也特別選擇適合的場合、活動，在身體允許的狀況下，幫他分擔行程，太太希望夫妻可以一起打拚。
陳時中說不能說是「夫人牌」，要給太太尊重，蔣萬安說，他太太很辛苦，懷有第三個寶貝，太太就是當他後勤支援的角色，幫他準備宵夜，也是最好的傾聽者。
前國策顧問黃承國稱，若蔣萬安當選，白狼可能就是地下市長，蔣萬安批，黃承國是黑道這是事實，英系招幕黑道是事實，現在民進黨走向黑金政治也是事實，黑道居於廟堂之上更是前所未有的事實。
對手黃珊珊批蔣萬安是平庸藍、陳時中是仇恨綠，蔣萬安說，黃珊珊一直說要超越藍綠，但一直貼標籤、污名化的就是她。