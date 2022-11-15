《哥吉拉》導演因急性骨髓性白血病過世　享壽70歲

日本導演大森一樹以拍攝《哥吉拉》系列電影聞名，今（15日）經媒體報導，他因急性骨髓性白血病，已於本月12日離世，享壽70歲。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲大森一樹因急性骨髓性白血病，已於本月12日離世。（圖／翻攝jiji.com）根據日本媒體指出，大森一樹因急性骨髓性白血病，在12日上午11點28分於兵庫縣西宮市的醫院離世，他的太太表示，告別式只開放親友悼念，會再舉行追思會。大森一樹出生醫生世家，但他高中立志當導演，終於在1987年拍電影《橙色公路快車》出道，大森一樹亦是少數擁有醫師執照的導演與編劇。大森一樹能編能導，最廣為人知的作品就是《哥吉拉》系列電影，曾參與《哥吉拉vs碧奧蘭蒂》、《哥吉拉vs王者基多拉》、《哥吉拉vs摩斯拉》、《哥吉拉vs戴斯特洛伊亞》等作品的女演員小高惠美稍早透過工作人員發文哀悼，表示沒有大森一樹就沒有三枝未希（片中具有超能力的少女），小高惠美感謝大森一樹的提攜，願他永留大家心中。宋慧喬PO臉貼臉晚安照！又親又抱還打上「最特別的愛心」校花「巨蛋賣啤酒」長太可愛被挖掘 完美比例出道藏不住53歲影帝拍片「動作量太多」吃不消 健康報告讓醫生傻了專訪／《咒》柯孟融才是鬼王 影迷淚求：告訴我是假的