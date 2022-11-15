狼人殺女神「樂園不戴口罩」惹議！網酸：藝人空氣較稀薄

▲女星張語噥近日被網友爆料到遊樂園玩卻不遵守防疫規定，不戴口罩，引發爭議。（圖／翻攝自張語噥IG）
▲女星張語噥近日被網友爆料到遊樂園玩卻不遵守防疫規定，不戴口罩，引發爭議。（圖／翻攝自張語噥IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-15 15:53:13

女星張語噥（Sammy）參加《超級偶像9》獲得冠軍，近年來在節目《娛樂百分百》的「狼人殺單元」爆紅，甚至被封為「狼人殺女神」；豈料她近日被網友爆料到遊樂園玩沒遵守防疫規定，排隊「不戴口罩」，遭酸「藝人的空氣都特別稀薄嗎」，掀起爭議。

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有網友在社群平台《Dcard》以「狼人殺女神張語噥去六福村都不用戴口罩的嗎？」為題發文，表示她沒有「標題殺人」，直接PO出影片證明自己所言不假，從影片中可以看到，張語噥正在排隊，身旁都是人，而她臉上也確實沒有戴口罩。

▲▼「狼人殺女神」張語噥被網友爆料到遊樂園玩卻不戴口罩。（圖／翻攝自Dcard）
▲▼「狼人殺女神」張語噥被網友爆料到遊樂園玩卻不戴口罩。（圖／翻攝自Dcard）
▲「狼人殺女神」張語噥被網友爆料到遊樂園玩卻不戴口罩。（圖／翻攝自Dcard）
 
原PO說，上週六的遊樂園人超多，平均每個設施都要排90-120分鐘，「明明是在室內，但張語噥跟她朋友從頭到尾都沒戴過口罩」，且當時服務人員也用廣播一直喊「全程配戴口罩」，遊樂園也明文規定「遊客進入園區請戴口罩，勤洗手」，讓她相當傻眼，忍不住狠酸「只有發動態才特意戴上口罩，在園區及兩個排隊設施都遇到他們，都是沒戴口罩的呢，就他們排隊沒戴，上遊樂設施才戴回來又消失囉，是藝人的空氣都特別稀薄嗎」？

▲▼張語噥被爆料到遊樂園玩，在室內排隊卻不戴口罩。（圖／翻攝自張語噥IG）
▲▼張語噥被爆料到遊樂園玩，在室內排隊卻不戴口罩。（圖／翻攝自張語噥IG）
▲張語噥被爆料到遊樂園玩，在室內排隊卻不戴口罩。（圖／翻攝自張語噥IG）
 
貼文一出，引起爭議，有網友認為，「到底多敏感，一堆正義魔人耶，這根本沒什麼」、「好無聊，正義魔人」、「她訊息幾乎都會回噢，你直接去跟她講，自己不敢講在這邊公審… 在這邊打問號是要問誰」、「你檢舉他啊，問我們幹嘛」、「好了啦口罩魔人，就快解禁了還想怎樣」。

但也有網友表示，「到底是要善良什麼，快解禁啊是已經解禁了嗎？ 國外怎樣關台灣什麼事？ 現在就是沒有解禁啊，遵守規矩很難？」「看留言還以為來到異世界，口罩不是還沒解禁嗎」、「發動態的時候知道要戴口罩，結果鏡頭外不戴也太誇張吧～自己都說人多了，好好遵守防疫規定很難嗎」、「唉現在這種超多阿，只能保護好自己了」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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