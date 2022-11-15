用「三代麵店精神」拚竹北市政！ 鄭朝方展現創新好手藝
民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》昨（14）日釋出最新一集，邀請竹北市長候選人鄭朝方，端出鄭家60年麵店的招牌料理「創新版」——乾炒客家粄條佐烏魚子；鄭朝方透露，竹北烏魚子深受總統蔡英文喜愛，所以一煮完，鄭朝方馬上自誇這是「米其林等級的美味！」也強調要將自家三代麵店精神「湯頭好、料實在、服務好」，運用到未來竹北市政，希望麵店職人精神與創新思維，將竹北翻轉成「台灣的鑽石、世界的竹北」！
鄭朝方指出，竹北近五年是人口增加最多、生育率最高、最年輕、平均所得與學歷都最高的城市，他笑稱「竹北市民平均年齡僅38.9歲，比我還年輕！」可惜公共建設尚未跟上人口發展，極需新世代來翻轉。他認為，竹北除是科技重鎮，很多的在地品牌有極大潛力，他作為「藝術文化人」，同時具備總統府參議、行政院政務顧問、民進黨發言人等資歷，未來不只能將中央資源注入地方，提升環境、交通、教育等公共建設，還能幫城市找個性、孕育美學。
鄭朝方邊刨烏魚子邊說，「客家粄條＋烏魚子」是自己發明的創新吃法，如同他善用多樣才藝與創意，替客家文化注入活水。鄭朝方回憶，2016年幫蔡英文做了一首驚豔四座的競選歌曲《台灣花》；2018年參選新竹縣長時，他幫新竹調了一種專屬香水；後來他陸續協助多位客家二代返鄉創業，未來還想打造「青創平台」輔導竹北有才藝的年輕人發光發熱。
當黃彩玲問起鄭朝方成長經歷，他細屬自己法律系出身，卻從事作曲、客家台廣播、調香等工作，甚至放棄國外高薪工作與「法國文化勳章騎士」殊榮毅然決然返台，後來加入民進黨，只為發揚客家文化，讓家鄉更好。鄭朝方表示，他相當感激家人從未限制他投入公共事務，「我爸眼睛冷冷的，但知道他心是熱熱的」，他感性地說，當他陸續榮獲金曲獎、金鐘獎，甚至靠調香拿到世界首獎，爸爸都會開心跟朋友炫耀「這是我兒子」。
➡️影片連結：https://youtu.be/dscbEzADSXM