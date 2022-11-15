打臉盧秀燕！江啟臣認台中空氣差　綠籲市民1126重新選擇

▲盧秀燕當年以「市長換人 空氣換新」作為競選主軸順利當選，不過4年來台中空氣依舊未有改善，其競選連任受到廣大質疑。（圖／盧秀燕辦公室提供）
▲盧秀燕當年以「市長換人 空氣換新」作為競選主軸順利當選，不過4年來台中空氣依舊未有改善，其競選連任受到廣大質疑。（圖／盧秀燕辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-15 16:00:07

國民黨台中市立委江啟臣昨日晚間與國民黨高雄市長候選人柯志恩在高雄車掃直播時，似乎忘記「關麥」，閒聊時說出「真心話」，明確表達自己對台中市長選情是否很穩的疑慮，還說台中空氣品質不好，引發熱議。民進黨發言人謝子涵今（15）日下午表示，江啟臣作為台中市在地的立委，又是台中市長盧秀燕競選連任的總幹事，聽到他昨晚吐露真話，打臉盧秀燕的「谷關空氣瓶」是極為諷刺的笑話，更證實「市長換人，空氣換新」，就是一張大芭樂票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡其昌強調，自己會持續補助老人健保費，還會新增多項老人福利政策，讓長者更健康。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.14）
▲面對空氣治理，蔡其昌提出加速中火無煤計畫、推動2035低碳城市等長遠計畫，還要建置完整大眾運輸路網，讓捷運藍線4年內動工、另外再核定四條路線。（圖／蔡其昌辦公室提供）
謝子涵接著說，像盧秀燕這樣政策跳票的市長，想要連任當然會不穩，也難怪可能誤食誠實豆沙包，變成老實樹的江啟臣，被柯志恩問到「台中選情很穩嗎」一時之間語塞、答不出話來，江啟臣昨晚的反應，就是真實反應出台中市民的心聲，對於一個政見跳票市長的質疑。

謝子涵指出，盧秀燕最引以為傲的空氣政策，不只被同黨立委質疑，近日，台中的環境保護團體也站出來抗議，包括中部媽媽好氣聯盟、主婦聯盟、台中爭好氣聯盟等，也赴台中市政府怒丟谷關空氣瓶，批評盧秀燕騙選票。

謝子涵說，這些團體也點出，盧秀燕拿中火當空污提款機，不但阻擋增建減煤的燃氣機組，甚至台中市重大空氣污染管制自治條例草案拖延送審，更因過多空白授權、粗糙立法，遭議會退回，致使空氣品質淨化區設置速度是六都最慢，管制對象與劃設空間種類也是六都最少，凸顯盧秀燕對空氣治理的不用心，其治理能力令人擔憂。

謝子涵進一步說明，民進黨台中市長候選人蔡其昌已經多次表示，盧秀燕這4年來就是靠話術、靠對抗讓最大的空氣變好支票跳票，不但汰換電動公車的數量與速度落後，還阻擋2035中火無煤計畫建照，害台中人要多吸2年的髒空氣。

謝子涵強調，每4年的選舉都是在檢視首長有沒有認真對開出的政策支票負責，顯然盧秀燕執政下的台中，不但數據排名退步，也沒有大破大立的作為；反觀，蔡其昌面對空氣治理，有務實且長遠的規劃，不僅提出加速中火無煤計畫、推動2035低碳城市，還要建置完整大眾運輸路網，讓藍線4年內動工、另外再核定四條路線，同時加速汰換電動公車。

謝子涵表示，對於同黨立委又身兼競選總幹事的江啟臣，昨晚直接戳破「市長換人，空氣換新」的謊言，奉勸盧秀燕不要只會拿谷關空氣瓶來騙人，應為跳票的政策向台中市民道歉，也呼籲台中市民，這次的市長選舉就是檢視盧秀燕4年執政台中空轉的最好機會，好好重新選擇，讓台中真正擺脫「谷關空氣瓶」的笑柄。

力拚黃金交叉！蔡其昌啟動車掃　呼籲選民：去投票就會贏

嘆盧秀燕空氣沒換新　綠揭蔡其昌實績：台中人可重新選擇

巷仔內／綠拚中台灣！蔡其昌激出熱情　黃秀芳有望突圍

跨山海屯！蔡其昌4大造勢強攻　台中要角：熱度讓人驚訝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀