打臉盧秀燕！江啟臣認台中空氣差　綠籲市民1126重新選擇

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謝子涵指出，盧秀燕最引以為傲的空氣政策，不只被同黨立委質疑，近日，台中的環境保護團體也站出來抗議，包括中部媽媽好氣聯盟、主婦聯盟、台中爭好氣聯盟等，也赴台中市政府怒丟谷關空氣瓶，批評盧秀燕騙選票。
謝子涵說，這些團體也點出，盧秀燕拿中火當空污提款機，不但阻擋增建減煤的燃氣機組，甚至台中市重大空氣污染管制自治條例草案拖延送審，更因過多空白授權、粗糙立法，遭議會退回，致使空氣品質淨化區設置速度是六都最慢，管制對象與劃設空間種類也是六都最少，凸顯盧秀燕對空氣治理的不用心，其治理能力令人擔憂。
謝子涵進一步說明，民進黨台中市長候選人蔡其昌已經多次表示，盧秀燕這4年來就是靠話術、靠對抗讓最大的空氣變好支票跳票，不但汰換電動公車的數量與速度落後，還阻擋2035中火無煤計畫建照，害台中人要多吸2年的髒空氣。
謝子涵強調，每4年的選舉都是在檢視首長有沒有認真對開出的政策支票負責，顯然盧秀燕執政下的台中，不但數據排名退步，也沒有大破大立的作為；反觀，蔡其昌面對空氣治理，有務實且長遠的規劃，不僅提出加速中火無煤計畫、推動2035低碳城市，還要建置完整大眾運輸路網，讓藍線4年內動工、另外再核定四條路線，同時加速汰換電動公車。
謝子涵表示，對於同黨立委又身兼競選總幹事的江啟臣，昨晚直接戳破「市長換人，空氣換新」的謊言，奉勸盧秀燕不要只會拿谷關空氣瓶來騙人，應為跳票的政策向台中市民道歉，也呼籲台中市民，這次的市長選舉就是檢視盧秀燕4年執政台中空轉的最好機會，好好重新選擇，讓台中真正擺脫「谷關空氣瓶」的笑柄。