嘆新北未升級！綠提林佳龍100政見 籲拒投落跑侯友宜
距離投票日僅剩11天，民進黨《選前投票指南》系列影片日前談及新北市長選戰。發言人謝子涵表示，新北市的評比多屬六都後段班，新北市升格但市民生活沒升級，改變趕不上期待，國民黨現任市長侯友宜的新政見根本搜尋不到，且當選可能就要烙跑，新北市民還想把票投給他嗎？謝也說，民進黨候選人林佳龍提出「新北大翻新」4大主軸，內涵20項願景以及100條政見，要把新北的好推上國際，也要更用心滿足市民未來所有還沒有想到的事，希望1126新北市民可以投票給認真、做滿4年的林佳龍。
謝子涵說，新北市在雜誌評比中，多在六都後段班，明明是台灣最大的城市，城市的競爭力、經濟、文教卻是六都最低。就拿最接近日常的例子來說，每一位新北市民平均享有的公園綠地吊車尾、每一個圖書館的藏書量也低。升格之後擔任副市長8年以及市長4年的侯友宜，讓新北升格但市民生活沒升級，改變趕不上期待，是不是應該要換人做做看？
謝子涵表示，更讓人側目的是，侯友宜對於參選2024總統大選卻說不迴避，這難道不是「韓國瑜2.0」嗎？如果他當選就要烙跑，新北市民還想把票投給他嗎？
談到林佳龍，謝子涵說，林從參選至今已經提出「新北大翻新」4大主軸，包含大建設、大發展、大溫暖及大平台，還有20項願景以及100條政見，希望能重新為新北人找到有首都光榮感的「新新北」認同。謝也說，侯友宜的政見不是不說，而是根本搜尋不到創新的政見，只有延續過去的政策。
謝子涵表示，林佳龍更提出最貼近市民需求的政策，像是補助65歲以上長輩裝假牙、補助青年成家基金10萬元、倍增2至3歲公托幼幼班到300班、補助女性凍卵3萬元、推動危險老舊都市更新一坪換一坪、增加2萬戶社會住宅與3千戶捷運社會住宅、北北基桃首都通月票，不但要把新北的好推上國際，也要更用心滿足市民未來所有還沒有想到的事。
謝子涵說，11月26號，要選就要選一個認真對待城市發展願景、願意做事情的人，讓他好好做4年，也別忘了18歲公民權一票，讓大家一起顧家鄉拚未來。