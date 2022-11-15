台南市111年優良公寓大廈評選出爐 耘非凡獲綠美化獎

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台南市政府推動優良公寓大廈評選延續111年的評選主題「生活有點甜」，在111年還要讓大家「寓見溫暖·築夢在府城」。市府透過評選，鼓勵公寓大廈積極提升居住生活品質，並兼顧社區公共安全。
台南市政府工務局表示，活動評審委員組成包括產、官、學界，有來自建築師公會、公寓大廈管理維護商業同業公會、物業管理發展協會、不動產開發商業同業公會等的產業界專家，還邀請成功大學與崑山科技大學的學者。評選分成書面文件初審與現場實地訪查兩階段，不單就社區相關文件資料的陳現，還讓委員們走訪各大樓了解社區現況，以評選出各類組的最優良的公寓大廈得獎者。
今年各項獲獎名單，小型新生組第一名「府前院大樓管理委員會」、第二名「格里昂大樓管理委員會」、第三名「i Life大樓管理委員會」、佳作「水雲間大廈管理委員會」。大型新生組第一名「耘非凡管理委員會」、第二名「新悅城凱旋區社區管理委員會」、第三名「湖美天河管理委員會」、佳作為「真愛社區管理委員會」及「聯上W1大廈管理委員會」。
青壯組第一名「澄品觀邸大樓管理委員會」、第二名「海閱大樓管理委員會」。長青組第一名「狀元吉第大廈管理委員會」、第二名「文化新世紀公寓大廈管理委員會」、第三名「荷蘭首府公寓大廈管理委員會」、佳作「文化名園公寓大廈管理委員會」及「多摩市公寓大廈管理委員會」。
主題特色獎得獎為：綠美化獎為大型新生組「耘非凡管理委員會」及青壯組「澄品觀邸大樓管理委員會」。無礙友善獎為大型新生組「耘非凡管理委員會」及青壯組「澄品觀邸大樓管理委員會」。最佳節能減碳獎則由小型新生組「府前院大樓管理委員會」及長青組「多摩市公寓大廈管理委員會」獲得。此外，最佳防災安全獎分別為小型新生組「格里昂大樓管理委員會」與長青組「多摩市大廈管理委員會」。最佳健康社區獎為大型新生組「煙波四季管理委員會」及長青組「漢唐公寓大廈管理委員會」。