國民法官回娘家　黃子佼、美女法官齊聚北院

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黃子佼說，喬治的英文叫Judge，就是法官，希多士是Citizen，代表公民，喬治、希多士同為貓頭鷹家族，代表職業法官跟國民法官都要耳聰目明，一起做出符合普世價值的判決。
台北地院院長黃國忠說，只有讓人民走進法院，國民法官制度運作才會順利，所以法院要做好審判中的照料義務，老百姓走進法院就沒有後顧之憂。
《國民法官法》自2020年8月12日總統公布後，台北地院已完成2輪次，共8場的模擬法庭，有超過200位素人來參與，今天舉辦成果發表會，邀請過去曾參與北院模擬法庭的國民法官們回娘家。
活動開始由台北愛樂交響樂團與美女法官歐陽儀一起演奏，接著換法官洪甯雅介紹台北地院國民法官園區的歷史演變。另外，模擬法庭成果發表書冊，由北院院長黃國忠掛名發行人、北院行政庭長周玉琦擔任總編輯，法官林勇如、林鈺珍、洪甯雅、歐陽儀、廖晉賦擔任編輯委員。
黃子佼受訪時表示，希望國民法官的加入，透過不同的思想撞擊，做出更符合民情的判決，畢竟每次看新聞常覺得怎麼會這樣判，假如大家透過遴選成為國民法官，或許能理解職業法官當年為什麼這樣判，而不是只是罵恐龍法官。
而孟耿如最近傳出被面試者放鳥，黃子佼說，他有跟孟耿如說，或許這是真正世界運作的日常，很多事情不如我們想像的順利，他反而覺得孟耿如多遇到這些事情蠻好的，他笑稱可以明白「人性不一定本善」。