中職許瑋甯「過動美照」8連發！自爆驚悚畫面 粉絲搶看
親眼見證中信兄弟「2連霸」，蟬聯中華職棒大聯盟33年總冠軍的「Passion Sisters」成員凱蒂，以浮誇搞笑的應援方式爆紅，加上外型神似女星許瑋甯，因此也被球迷封為「中職許瑋甯」。她昨（14）日在IG發文，表示最近做夢還夢到總冠軍賽，並PO出8張美照，還自嘲「很過動」，讓網友笑翻「害我笑出來」、「超級喜歡浮誇凱蒂」。
凱蒂昨天在IG發文，表示時光飛逝，一眨眼賽季就這麼結束了，最近做夢還會夢到在打總冠軍賽，「看來對於球場上的回憶是如此深刻」，此外，她也不忘感謝球迷朋友，「謝謝支持我的球迷朋友，也辛苦用鏡頭紀錄球場回憶的你們，我知道我很過動不好拍，要拍出唯美的照片實在太難，驚悚的畫面請放在蒂蒂的社團裡珍藏就好」。
從照片中可以看到，皮膚白皙的凱蒂，對著鏡頭露出淺淺微笑、拿著乾冰槍笑開懷、舉起左手抬起腳的浮誇動作，以及各種俏皮可愛的姿勢，自然不做作的樣子深受網友喜愛。
凱蒂最後也開玩笑說，願意加入蒂蒂社團的「都是真愛」，更向粉絲喊話「期待接下來還能在其他公開活動看到大家」，貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「過動害我噗疵笑出來」、「已期待下一季球賽開始，我又要笑翻天」、「進場看球，視線都自動被凱蒂給吸引」、「超級喜歡浮誇凱蒂」、「啦啦隊的開心果」、「進場看妳浮誇式的應援真的很抒壓」、「那我要加入真愛社團」、「果然是氣氛組的，100分」、「我等等要去找臉書社團」。（編輯：郭佩蓉）