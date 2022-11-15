陳耀訓蛋黃酥秒殺！黃牛喊一盒5000元 網：比演唱會難搶
「陳耀訓蛋黃酥」被譽為蛋黃酥界的愛馬仕，每年都造成民眾搶訂風潮，今（15）日中午12時30分開放預購，一盒10入從去年的800元漲到980元，依舊相當搶手，根據《NOWnews今日新聞》記者實測，預購系統剛開放就湧入大批民眾，連刷卡畫面都沒看到，就顯示每日都已經「搶購一空」。不過，預購結束的一小時後，陸續有黃牛上網轉賣，依造取貨時間不同而有價格差異，最高喊到5000元一盒，讓搶購不到的網友怒喊「比演場會票還難搶」。
「陳耀訓蛋黃酥」一年僅開放兩次預購，分別是中秋節和農曆新年預購檔期，官方臉書「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」提醒大家，開放預購的提貨時間在2022年12月1日至2023年1月20日，最佳賞味期間是常溫5天、冷藏10天，且每人限購5盒，無法宅配只能到店取貨，訂單成立後也無法更改取貨日期、退訂。儘管官方限購一人五盒，但今日開放預購仍然供不應求，並且剛完售後沒多久，各大網路平台上就出現黃牛轉賣，從原價980元一盒，炒價到3000至5000元不等，價差相當驚人。
黃牛的行為也讓眾多網友相當不滿，「想吃的吃不到，都給黃牛吃好了，金箔蛋黃酥喔」、「黃牛賣到八千二了，傻眼」、「馬上就有黃牛上來賣了呢」、「轉圈圈後說售完，比10的票還難搶」、「太誇張，比BLACKPINK的票還難搶」、「連按的時間都沒有，是誰買到?」；不過也有不少幸運兒直呼，「今天超順！2分鐘內連付款都完成了」、「終於搶到12/31 五盒~~開心」、「真是不敢相信，今天我終於搶到了，打卡號時手都快要發抖了」。