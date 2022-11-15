數位行善成趨勢！逾85%曾線上捐款、年輕人愛用行動支付

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台灣公益團體自律聯盟秘書長沈怡如表示，盼透過每兩年一次的趨勢性調查，去洞察、解讀捐款人的面貌與公益組織的需求，並藉分析成果找出公益組織能施力的機會點，同時透過自律聯盟長期監督、培力公益團體的第三方公正角色，去倡議公益素養的重要性。
調查發現，74.1%捐款人為女性，39歲以下捐款人超過6成，其30至39歲佔38.4%為捐款主力。在捐款原因中，有32%的人把捐款視為一種社會投資、期待看到影響力的產生。
沈怡如認為，2014年的學運帶起整體社會對於公益相關議題的關注，在無形中影響了當時的年輕一代，剛好是此次調查中投入公益的主要世代，這群人比起過往世代更積極追求社會參與。
在實體及線上捐款的比例上發現，逾85%捐款人有使用過線上捐款，最常利用線上信用卡刷卡，占82.7%，其次為手機行動支付工具占28.7%、線上郵局或銀行轉帳占22.7%。線上捐款平台的部份，除了組織的官方網站佔最大宗，為77.8%，使用LINE Pay捐款者占32.1%，其中近45%的使用者不到30歲。
沈怡如分析，數位原生世代使用線上捐款、尤其是行動支付捐款的比例高於其他族群，在LINE Pay的使用比例上更高出許多。這不僅代表用數位工具做公益已成為趨勢，對公益團體來說，也應該在軟體上有所因應，如優化捐助流程、資安控管等。
對公益團體來說，「定期定額」獲得穩定的支持才是持續經營的最好狀態，但調查指出，「定期定額」捐款者占36.1%、「不定期不定額」者占70.9%。
台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真說，許多社福團體受疫情衝擊，雖然偶有一大筆捐款金額入帳，但民眾對未來充滿不確定性，「定期定額」捐款比例下降，整體看來，捐款金額比過去少了許多，呼籲民眾即使是小額捐款也沒關係，社福團體最需要的仍是穩定捐款。
調查顯示，逾8成的人捐款前會搜尋相關資訊，但捐款後，只剩下14%的人一定會持續追蹤、18%經常會持續追蹤、24%有時會持續追蹤。進一步探究捐款人「捐後不理」的原因，46.2%表示「純粹想發揮善心，有捐款就好」。
62%民眾認為公益團體數位能力尚待提升，「線上資訊未定期更新／正確性不足」、「線上資訊不易理解」及「公益團體還未發展線上服務」為前3名原因。
台大社工系名譽教授馮燕指出，從調查中可看到捐款人對於公益團體基本上是信任的，但公益個資外洩後讓不肖業者有機可趁，公益團體該如何透過公開透明的機制，持續讓責信被社會大眾看見，確保這些聰明捐款人的愛心不會被濫用，需要努力；沈怡如也補充，自律聯盟296家盟友中就有66家、近1/4的比例受害。
沈怡如呼籲民眾注意「捐款5守則」，關注、估狗、常追蹤、求證、承諾。減少衝動捐款，選擇有感的議題長期「關注」；主動搜尋公益團體相關資訊如工作及財務報告、服務成果、捐款使用說明等；無論透過社群媒體或訂閱電子報，時常追蹤組織的現況與服務進度。
對於網路上的公益訊息都要保持警覺，若無法判斷，可參考像是「好事大平台」具公信力的單位；藉由出錢、出力或分享，持續支持公益團體，以長期承諾的形式成為公益團體實現變革的合作夥伴。