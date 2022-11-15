台北跨年卡司出爐！Lulu三度接主持 攜手2人氣Youtuber
「台北最High新年城-2023跨年晚會」，今年再度邀到新科金鐘獎綜藝節目主持人「Lulu」黃路梓茵，搭擋高人氣Youtuber布萊克薛薛、阿拉斯聯手主持。首波卡司曝光，包括蔡健雅、劉若英及玖壹壹，今（15）日開賣，只要購買遊程來台北住1晚，就可以免排隊入席跨年晚會搖滾區。
配合2023台灣燈會，2023年台北跨年活動主題為「台北就是未來」，代表所有的創意、潮流、熱情都向台北聚集，要帶領大家看見不同領域的未來樣貌。主視覺設計邀請到臺灣知名平面設計師廖小子操刀，運用彩色漸層與符號拼貼，結合台北表演藝術中心建築、YouBike微笑單車、台北捷運、廟宇以及彩虹文化，融合傳統與當代城市個性，還有跨年最高潮的101煙火秀，與未來感的色澤漸層，表達了台北這座城市的多元性。
新生代主持天后「Lulu」黃路梓茵，今年風光獲得金鐘獎最佳綜藝節目主持人的肯定，她連續3年接下台北跨年的主持重任，將搭檔原住民人氣Youtuber阿拉斯、布萊克薛薛一起主持。
這次跨年晚會也邀請到新加坡天后蔡健雅登台，今年她以《DEPART》奪下金曲獎的最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯、最佳華語專輯、年度專輯等大獎，唱作俱佳的她，更是4度榮獲金曲歌后的紀錄保持人，演出讓人期待。而唱紅《為愛痴狂》、《後來》、《成全》等，多首耳熟能詳的情歌天后劉若英，近期除了忙「飛行日巡迴演唱會」外，這次也將陪大家倒數，而即將推出新專輯的「本土夯團」玖壹壹，今年與「周董」周杰倫合作的新歌《AMIGO》引起熱烈迴響，3人也將在臺北陪大家迎接2023年。