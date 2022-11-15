選舉民調排第二恐被分票 李倩萍批不負責民調毫無邏輯
年底九合一大選進入倒數11天，各候選人陣營分別公布最後民調資料，作為做為蓋牌後的參考，其中新北市第四選區有藍營作的民調資料，特別將該區市議員民調排序列出，各陣營解讀不同，其中連任四屆市議員的李倩萍今（15）日在臉書發文指出，4年前因為「穩凍蒜」的耳語被分票，險些分過頭變成落選頭，如今這個民調資料又指自己排名第2，指出這不負責民調毫無邏輯，強調每次選舉前都會有候選人出奧步，亂喊搶救及配票，利用耳語影響大家。
李倩萍表示，這份藍營所做新北市第四選區的最新民調，也沒寫明時間及統計數，可信度令人質疑；雖然民調指出現任、尋求連任的新北市長侯友宜在此區大幅領先民進黨新北市長候選人林佳龍19個百分點，但議員方面，怎會民調顯示藍營只有3席在安全名單，綠營的議員卻5席都在安全名單內，刻意大捧同黨的其他候選人，手法拙劣。
李倩萍指出，自己連任四屆議員，都是一步一腳印，戰戰兢兢地為鄉親服務，不論在鄰里建設、長輩照顧，雙語教育，照護孩童等都有目共睹，不若有些新人用不知時間及來源的民調資料及報導，企圖影響選民，意圖使人不當選。
李倩萍進一步說到，每次選舉前都會有候選人出奧步，亂喊搶救及配票，利用耳語影響大家，分過頭就會變成落選頭，拜託鄉親支持與肯定自己，一定要站出來支持與投票，不要讓穩上的耳語，最後變成落選頭的遺憾發生。