《海鷗》劇組盼金馬遇張震 導演撞見黃秋生秒變小粉絲
電影《海鷗來過的房間》榮獲本屆金馬獎最佳新導演、攝影、音效3項大獎提名，澳門男星林上在片中以4場男女通殺的吻戲廣獲矚目，片尾一場他幫房東作家周迅生（黃栢豪飾演）「宣洩」的床戲，毫不扭捏的敬業表現大獲讚上。今（15）日舉辦記者會，導演孔慶輝率領演員林上、攝影師蘇偉鍵以及音效師劉志強來台共襄盛舉，分享拍攝期間的心得。
澳門導演孔慶輝，過去創作過短片作品《香戲》及《媽媽的舊情人》均入圍澳門電影及錄像展，2016年以《撞牆》入圍金馬獎最佳劇情短片拍攝，最新力作也是首部劇情長片《海鷗來過的房間》即入圍金馬獎肯定，導演孔慶輝與演員林上、攝影師蘇偉鍵以及音效師劉志強，最想在金馬獎頒獎典禮上看見「張震」；4人接受訪問前有遇到黃秋生，他們形容：「我們就站在旁邊欣賞，像是看明星一樣！」逗趣的回應也令在場所有媒體哄堂大笑。
澳門男星林上分享入圍金馬獎心情：「參加金馬獎很緊張、很興奮，可能以前在澳門參加活動沒有那麼多人去關注，在金馬獎會受到很多人關注，讓更多人去了解我們這部作品，是一個很好的經驗。」被問到拍4場吻戲上的心情，林上坦言：「對我而言不管是親男的還女的，或是要親沙發心情上都很不一樣。」導演孔慶輝稱讚林上拍吻戲很自然，沒有任何肢體尷尬的狀況。
其實導演孔慶輝與另外一位男主角黃栢豪，20多年前就已經認識，黃栢豪憂鬱的神情是被導演孔慶輝相中的原因，劇組都笑稱黃栢豪是「澳門梁朝偉」；男星林上坦言：「跟黃栢豪對戲會緊張，他是一個很準確的資深演員！黃栢豪會刻意與我保持距離維持角色的設定，在房間內他會用很多方式引導我，很照顧後輩。」