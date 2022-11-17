四四南村光雕大秀登場！軍火迷隱藏景點 穿越兵工廠時代
不讓新北耶誕城光雕極光秀專美於前！信義區四四南村也有絕美光雕可以看，由曾為張惠妹、盧廣仲、梁靜茹、吳青峰打造演唱會絢爛視覺呈現的「遊樂製品」操刀製作，科技感十足3D數據架構編寫四四南村的視覺史詩，空間以不同形式幾何碎裂暗示著四四南村的改建拆遷，最後以粒子線條的有機動態變化出星空宇宙的夢幻璀璨。光雕秀自11/14起正式放送，每晚夜間7點開始每隔半小時上演，總共4場。除約會、拍照0 失誤超好拍外，四四南村內Good Cho’s好丘夜間營業供應外帶貝果與酒水飲品，供民眾在廣場內席地而坐，放輕鬆觀賞。
滿滿數位維度線條與冷冽科技感，重拍電子聲響搭配規律卻又失序的視覺，巨大軍事標語、雷達掃描、手榴彈畫面行雲流水；「DATAPOEM 」將四四南村建築立面作為一資料化面板，變化過往歷史為視覺詩篇。透過格線、維度、框架的轉換流動，表達兵工廠地理位置轉移、兵器加工製造的奇幻想像。推薦給男友（或是自己）是3C控、科技控、軍火控或是數據控的朋友，帶來《南村有光》絕對能來場0失誤的約會；另也很適合家長們帶小孩來放電，順便學歷史，都是不錯的假期選擇。
製作團隊「遊樂製品」指出，《LIGHT UP 南村有光》自今年2月啟動，是全台唯一長達三年的戶外投影藝術計畫。11月登場的第五檔更以遊樂製品最擅於融合各種多媒材與新技術，讓表演藝術更具獨特性。創作團隊相信，影像設計搭配音樂節奏與情境，透過聽覺與視覺傳遞，能夠感染現場所有觀眾身體細胞，獲得最大感動。
🚩《LIGHT UP 南村有光》活動懶人包
日期：2022年11月14日起
時間：週一~週日 晚間7:00、7:30、8:00、8:30播放15分鐘
地點：四四南村中央廣場 台北市信義區松勤街54號
這樣玩：四四南村內Good Cho’s好丘夜間營業供應外帶貝果與酒水飲品，在廣場席地而坐，欣賞一場視覺聽覺滿足的光雕好Show。緊鄰101、信義新天地商圈，看完光雕秀再去逛逛街、看場電影，享受最CHILL假期。
活動網址：https://44lightup.tw/artist.html
而目前已熱鬧開城的新北耶誕城也引進光雕秀！今年開城除了可以親眼看見超大雪寶、皮克斯等人氣角色，今年最大話題正是燈區內會下雪，還有絕美光雕極光可以觀賞，讓你免出國就可以一覽雪白冬天。日前設計光雕秀的影響導演黃清毅親自推薦今年必看亮點。談到創作秘辛，黃清毅坦言這部光雕作品「光測試就花上3個月」，最難的部分當然還是極光的呈現，相信用心琢磨的作品一定能引爆社群話題。
設計總監黃清毅說，民眾站在廣場中，不僅可以享受身處在迪士尼世界的童趣感，也能感受到被光雕包覆著的感覺，黃清毅形容：「就像在芬蘭看極光的感覺！」搭配著現場人造雪機定時都會噴灑雪花，黃清毅相信這樣的搭配一定又會掀起一波話題。