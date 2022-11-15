吳尊12歲女兒身高緊追爸爸　揪家人玩街拍洩「優質基因」

▲吳尊（中）與女兒NeiNei（右）、兒子Max（左）出遊。（圖／NeiNei IG）
▲吳尊（中）與女兒NeiNei（右）、兒子Max（左）出遊。（圖／NeiNei IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-15 18:40:10

吳尊以男團「飛輪海」打出知名度，2004年與老婆林麗瑩結婚後，重心轉往家庭，而近年轉往大陸發展的他，也帶著全家搬到上海。日前吳尊帶著一家4口出遊，12歲的大女兒NeiNei成熟的穿搭、模特兒般的身材，成為全場焦點，也令網友驚豔。

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吳尊近來帶著家人出遊，在IG上坐擁超過10萬粉絲的女兒NeiNei，昨（14）日也曬出全家人的合照，寫下：「回到1920年代的上海，生活快速移動，盡可能地從過去學，因為歷史發生的例子，過去、現在、不可阻擋的未來。」可以看到她戴上墨鏡、帽子，放下浪漫長捲髮，一身暗黑系列的穿搭相當具個性，皮外套、靴子都凸顯其成熟氣質，坐在吳尊旁邊，父女倆具殺氣又不失格調和態度。

▲吳尊一家四口。（圖／NeiNei IG）
▲吳尊一家四口。（圖／NeiNei IG）
照片曝光後，許多網友稱12歲的NeiNei簡直暴風式成長，長腿基因令人稱羨，目測約有170公分、身材高挑，「Neinei長高好多，腿也很長，已經是一個小美人了」、「父女都好帥氣」。吳尊也親自在下方留言：「工作+游玩+家人+橫店 = 完美，周末帶NeiNei和Max感受兒童超模大賽，也很開心有機會帶家人到我之前拍戲的影城，跟NeiNei和Max分享之前的故事，當然也要和他們一起合照，再創造新的回憶。」

▲吳尊到女兒貼文下方留言。（圖／NeiNei IG）
▲吳尊到女兒貼文下方留言。（圖／NeiNei IG）

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