登上日媒！山田摩衣選板橋議員　盼當選訪日交流

▲山田摩衣首度參選備受關注，除了勤走基層外也登上日媒。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）
▲山田摩衣首度參選備受關注，除了勤走基層外也登上日媒。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-15 18:36:20

年底選戰進入倒數階段，首次參選的民進黨新北市板橋區議員候選人山田摩衣持續勤走基層拜票，盼衝出好成績。除力拚選戰，擁有台日混血背景的山田摩衣，也受到日本《朝日新聞》關注，13日特別撰文向日本讀者介紹，並提及台灣女性保障名額制度，相較於日本，台灣對於女性參政更加鼓勵與包容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台日混血背景的民進黨新北市議員候選人山田摩衣登上日媒，談及參選心路歷程。（圖／山田摩衣辦公室提供）
▲台日混血背景的民進黨新北市議員候選人山田摩衣登上日媒，談及參選心路歷程。（圖／山田摩衣辦公室提供）
山田摩衣首度參選市議員，就投入競爭激烈的板橋區，其持續勤走基層拜票。身為台日混血，山田摩衣更受到日本《朝日新聞》關注。《朝日新聞》報導指出，台灣今年11月26日的地方選舉中，有很大機會女性議員席次可望增加，因台灣實施女性保障名額制度，有25%當選者必須是女性，主要大政黨的女性候選人也隨之增加。

《朝日新聞》記者觀察，初次參選的山田摩衣在地方菜市場掃街，並將文宣政見發給民眾，不少人因為日本名字感到驚訝，也有不少支持者表示，「期待山田摩衣可以成為台日之間的交流橋樑。」

在報導中，《朝日新聞》也介紹，山田摩衣是台日混血，疫情前山田摩衣每年都會回到富山縣的老家附近，能說流利的日語及英語。大學畢業後的山田摩衣進入立法院工作，成為立法院長祕書，後來選擇參選是因為「想將年輕人的聲音傳到到政治界」。

相比於台灣很早就開始推動婦女保障名額制度，日本反而沒有類似制度，有討論的聲音，卻還沒有實現。《朝日新聞》指出，因為台灣的婦女保障名額制度，讓各黨積極推出女性議員候選人，2018年的女性當選議員席次占了33.66%，更是超過法定席次的25%。

《朝日新聞》認為，今年2022的地方選舉，民進黨女性參選人佔了36.94%、國民黨則佔了35%。皆高於18年全部政黨提名女性參選人的平均數字（30.38%），表示該制度的成果漸漸展現。

山田摩衣表示，新北市板橋區共有21名參選人，其中就有9位是女性，「在台灣女性參選已是常態」，同時也希望有機會拜訪日本時，想和日本的女性議員一起討論相關政策。

對於《朝日新聞》專文介紹，山田摩衣說，這次採訪主題以「台灣女性參政狀況」為題，很榮幸自己能夠接受採訪。其實日本雖然民風相對台灣保守，但有關於女性除了在職場，在政壇是否也能被大眾接受，也開始慢慢被討論、關注。若自己能夠順利當選，一定要把握機會與日本的女性議員也交流、討論，希望能把彼此的經驗，做為兩國之間的分享。

山田摩衣說，不過即使台灣對女性參政的接受度很高，但實質上，女性在職場上，仍然要面臨生育、養兒、社會傳統的性別刻板印象，政府如何成為職場媽媽在事業上的後盾，還有很多漏洞需要補足，期許自己未來能夠有機會，替更多職場上的媽媽們，爭取或推動相關的福利與政策。

山田摩衣拚板橋議員　「父親」楊烈陪拜票大讚在地、專業

騎鐵馬宣講！山田摩衣合體吳怡農　力挺青世代18歲公民權

2014只差2萬票！林佳龍掛游錫堃看板：催綠票盼不再遺憾

感嘆南部大發展！林佳龍登凱道催綠票　籲新北市民拒威權

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀