登上日媒！山田摩衣選板橋議員　盼當選訪日交流

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《朝日新聞》記者觀察，初次參選的山田摩衣在地方菜市場掃街，並將文宣政見發給民眾，不少人因為日本名字感到驚訝，也有不少支持者表示，「期待山田摩衣可以成為台日之間的交流橋樑。」
在報導中，《朝日新聞》也介紹，山田摩衣是台日混血，疫情前山田摩衣每年都會回到富山縣的老家附近，能說流利的日語及英語。大學畢業後的山田摩衣進入立法院工作，成為立法院長祕書，後來選擇參選是因為「想將年輕人的聲音傳到到政治界」。
相比於台灣很早就開始推動婦女保障名額制度，日本反而沒有類似制度，有討論的聲音，卻還沒有實現。《朝日新聞》指出，因為台灣的婦女保障名額制度，讓各黨積極推出女性議員候選人，2018年的女性當選議員席次占了33.66%，更是超過法定席次的25%。
《朝日新聞》認為，今年2022的地方選舉，民進黨女性參選人佔了36.94%、國民黨則佔了35%。皆高於18年全部政黨提名女性參選人的平均數字（30.38%），表示該制度的成果漸漸展現。
山田摩衣表示，新北市板橋區共有21名參選人，其中就有9位是女性，「在台灣女性參選已是常態」，同時也希望有機會拜訪日本時，想和日本的女性議員一起討論相關政策。
對於《朝日新聞》專文介紹，山田摩衣說，這次採訪主題以「台灣女性參政狀況」為題，很榮幸自己能夠接受採訪。其實日本雖然民風相對台灣保守，但有關於女性除了在職場，在政壇是否也能被大眾接受，也開始慢慢被討論、關注。若自己能夠順利當選，一定要把握機會與日本的女性議員也交流、討論，希望能把彼此的經驗，做為兩國之間的分享。
山田摩衣說，不過即使台灣對女性參政的接受度很高，但實質上，女性在職場上，仍然要面臨生育、養兒、社會傳統的性別刻板印象，政府如何成為職場媽媽在事業上的後盾，還有很多漏洞需要補足，期許自己未來能夠有機會，替更多職場上的媽媽們，爭取或推動相關的福利與政策。