特企／2023臺北跨年晚會　參加遊程住1晚入席跨年搖滾區

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新生代主持天后「Lulu」黃路梓茵今年風光獲得金鐘獎最佳綜藝節目主持人的肯定，她連續3年接下臺北跨年的主持重任，將搭檔原住民人氣Youtuber布萊克薛薛、阿拉斯一起主持。
全臺最嗨的臺北跨年晚會，邀請到新加坡天后蔡健雅登台，今年她以《DEPART》奪下金曲獎的最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯、最佳華語專輯、年度專輯等大獎，唱作俱佳的她，更是4度榮獲金曲歌后的紀錄保持人，演出讓人期待。而唱紅《為愛痴狂》、《後來》、《成全》等多首耳熟能詳的情歌天后劉若英，近期除忙著「飛行日巡迴演唱會」外，這次也將陪大家倒數。即將推出新專輯的「本土夯團」玖壹壹，今年與「周董」周杰倫合作的新歌《AMIGO》引起熱烈迴響，3人也將在臺北陪大家迎接2023年；全臺最強且獨家的演出陣容只有臺北看得到。
身為全臺最具指標性，也是CNN評為全球十大的臺北跨年晚會，每年都吸引來自全臺各地民眾同歡，且因疫情趨緩，已開放國際旅客來臺。觀傳局持續與旅行業者合作，包括：kkday、東南旅遊、易遊網、永利旅行社及泛太平洋國際旅行社，規劃「臺北最High新年城–2023跨年晚會」專屬遊程，不論國內外旅客，只要購買遊程來臺北住一晚，就可獲得晚會搖滾區入場證1張，近距離接觸最愛的偶像，更可以絕佳視野觀賞101煙火秀。
活動官網於今天同步上線，更多卡司及專屬遊程請上活動官網（https:// 2023.newyear.taipei）或臺北旅遊網（www.travel.taipei）查詢；更多精彩活動及卡司將陸續公布，邀請大家來臺北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2023。