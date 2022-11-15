特企／2023臺北跨年晚會　參加遊程住1晚入席跨年搖滾區

▲2023臺北最High新年城，金鐘得獎主持人LULU、雙天后劉若英、蔡健雅及玖壹壹陪你迎接臺北未來！參加遊程臺北住1晚，免排隊入席跨年晚會搖滾區。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）
▲2023臺北最High新年城，金鐘得獎主持人LULU、雙天后劉若英、蔡健雅及玖壹壹陪你迎接臺北未來！參加遊程臺北住1晚，免排隊入席跨年晚會搖滾區。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

本報訊

2022-11-15 18:53:38

臺北市觀光傳播局主辦的「臺北最High新年城–2023跨年晚會」，今年再度邀到新科金鐘獎綜藝節目主持人「Lulu」黃路梓茵，搭擋高人氣Youtuber布萊克薛薛、阿拉斯聯手主持！首波卡司曝光，包括蔡健雅、劉若英及玖壹壹，保證獨家讓大家嗨翻迎新年。觀傳局今年再次與旅行社合作推出跨年專屬限量遊程，今（15）日開賣，只要購買遊程來臺北住1晚，就可免排隊入席跨年晚會搖滾區。

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配合2023台灣燈會，2023年臺北跨年活動主題為「臺北就是未來」，代表所有的創意、潮流、熱情都向臺北聚集，要帶領大家看見不同領域的未來樣貌。主視覺設計邀請到臺灣知名平面設計師廖小子操刀，運用彩色漸層與符號拼貼，結合臺北表演藝術中心建築、YouBike微笑單車、臺北捷運、廟宇以及彩虹文化，融合傳統與當代城市個性，還有跨年最高潮的101煙火秀，與未來感的色澤漸層，表達了臺北這座城市的多元性。

新生代主持天后「Lulu」黃路梓茵今年風光獲得金鐘獎最佳綜藝節目主持人的肯定，她連續3年接下臺北跨年的主持重任，將搭檔原住民人氣Youtuber布萊克薛薛、阿拉斯一起主持。

全臺最嗨的臺北跨年晚會，邀請到新加坡天后蔡健雅登台，今年她以《DEPART》奪下金曲獎的最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯、最佳華語專輯、年度專輯等大獎，唱作俱佳的她，更是4度榮獲金曲歌后的紀錄保持人，演出讓人期待。而唱紅《為愛痴狂》、《後來》、《成全》等多首耳熟能詳的情歌天后劉若英，近期除忙著「飛行日巡迴演唱會」外，這次也將陪大家倒數。即將推出新專輯的「本土夯團」玖壹壹，今年與「周董」周杰倫合作的新歌《AMIGO》引起熱烈迴響，3人也將在臺北陪大家迎接2023年；全臺最強且獨家的演出陣容只有臺北看得到。

身為全臺最具指標性，也是CNN評為全球十大的臺北跨年晚會，每年都吸引來自全臺各地民眾同歡，且因疫情趨緩，已開放國際旅客來臺。觀傳局持續與旅行業者合作，包括：kkday、東南旅遊、易遊網、永利旅行社及泛太平洋國際旅行社，規劃「臺北最High新年城–2023跨年晚會」專屬遊程，不論國內外旅客，只要購買遊程來臺北住一晚，就可獲得晚會搖滾區入場證1張，近距離接觸最愛的偶像，更可以絕佳視野觀賞101煙火秀。

活動官網於今天同步上線，更多卡司及專屬遊程請上活動官網（https:// 2023.newyear.taipei）或臺北旅遊網（www.travel.taipei）查詢；更多精彩活動及卡司將陸續公布，邀請大家來臺北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2023。

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