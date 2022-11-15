遭爆3年前私密談話　劉德華自白「人生最大謊言」

現年61歲的天王劉德華身形依舊保持良好，一向給人親切有禮的形象；近日，中國大陸媒體曝光一段3年前未對外公開的訪談，當時訪問劉德華的主持人陳阿咪爆料，談到做人話題的時候，劉德華表示：「千萬不要神化任何的一個人，比如說劉德華你說他人品，難道我不會罵人、難道我不會做壞事嗎？我也會啊，我也曾經說謊。」
主持人陳阿咪繼續追問劉德華：「你說過最大的謊是甚麼？」劉德華先是假裝做出擦汗的動作，接著坦然告知：「就說啦！結婚沒告訴你們。」身為偶像難免有包袱，只是如今的劉德華心境已然不同，他在2019年宣傳電影《掃毒2》的時候，接受中國大陸媒體《十點讀書》訪問，他坦言：「年輕時有偶像包袱，但如今家人對我來說更重要，我現在活得比較自在，偶像那兩個字，以前在我的字典裡面是蠻重要的，我要保持我偶像的那個身份；現在會有，但不像以前那麼重要了。」
面對人生正在走下坡的人，劉德華用手在空中畫出波浪線，並說道：「放心！在谷底每一個動作都是往上的。」主持人陳阿咪盛讚：「你能更感受到他的謙和和善意，是一個很正能量的偶像。」劉德華心地善良，向來都是有跡可循的，根據《香港01》報導，一名自稱前娛樂記者的網友表示，「曾經看到劉德華親自幫女同事搬桌子，也不會因為同事身形圓潤的關係，就差別待遇不幫忙，這件事對我而言印象太深刻了。」