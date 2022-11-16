倒數1天！台北國際酒展「免費索票」 百款好酒現場試飲
全台規模最盛大、最精彩的台北國際酒展將於11/18-11/21在南港展覽館登場，將有超過400個攤位，更詳細規劃出葡萄酒區、威士忌烈酒區、日本酒區、啤酒區、品酒教室、搭酒美食區，讓民眾自行選擇喜愛酒款，一次試飲各類美酒，city’super也攜手日本8家頂尖酒造參展，其中更有高達4成為台灣首次亮相清酒，包括季節限定、IWC金賞受賞清酒、台灣限定清酒款等特色酒款。而國際酒展官網開放免費索票活動，在11/17以前登入、註冊會員，即可索取酒展任選一日入場票券。
台北國際酒展11/18-11/21登場，現場有來自各國的酒款供民眾挑選、試飲，展出項目有葡萄酒、威士忌烈酒、啤酒、日本酒、水果酒、氣泡酒、利口酒、特色酒莊、品飲器具、酒飲加盟，可於展覽現場購票入場，也可在11/17以前到台北國際酒展官網索取免費票券，《NOWnews今日新聞》也參考官方公告整理了本次展覽話題活動，千萬別錯過！
大會年度活動，邀請專業酒吧達人現場教學自製調酒、 專業品酒指南，於台北南港展覽館1館1樓的品酒教室開課，民眾可先到台北國際酒展官網，選擇「ChanChao Bar」或「品酒教室」，登錄會員後進行線上報名，現場部分課程開放候補。
只要自帶酒杯到酒樽牆打卡區拍照打卡，就可以兌換「naked ice」ｘ「ChanChao_BAR」酒吧專用裸冰球一顆（方冰或圓冰），或MANNA 瑪哪天然蘇打礦泉水一瓶。
台北國際酒展期間，攤位消費滿2000元即送250元抵用券；首度力邀「黑牛」、「出羽鶴」、「英勳」三大酒造代表來台，購買久保田、出羽鶴、英勳、黑牛、中野BC等清酒品牌商品滿額即送日本原裝進口、限量木枡、清酒杯等日本原廠贈品。
日造酒妝推出台北國際酒展期間限定優惠，現場任選8瓶300ml梅酒，酒展限定價$1800；凡於攤位消費滿額，即可獲得酒展限定獨家贈品，邀請大家一起小酌！
精釀啤酒任選6入900元，24入，享九折且享免運；埔樂雞尾酒任選6入500元，24入享九折且享免運；展期時間舉凡消費滿2000即送200元，埔樂啤酒工廠旅館住宿券，兌換時間不限平假日入住。兌換時間為期一年。
攤位掃描活動QRCODE參加活動，可獲得免費的一杯戶河內AMBER雪莉風味調和威士忌！且隨著國門開放，本次也會有多位酒造造藏人與杜氏到攤位與大家見面。
2022台北國際酒展活動資訊表
日期：2022/11/18(五) - 11/21(一)
時間：AM10:00 ~ PM6:00
地址：台北南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路一號）