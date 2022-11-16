雲豹能源申請台灣創新板　企業綠能版圖再進一步！

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雲豹能源旗下事業包含太陽光電、離岸風電、儲能、售電平台、水處理等項目，提供發電、售電、儲能之再生能源整合服務，無論在太陽光電、離岸風電、售電平台、儲能等領域，皆樹立多起指標性實績，於綠能產業大放異彩，並屢次結盟國際夥伴，聯手耕耘台灣綠能產業，趙書閔說：「精準投資、善於溝通是我們企業最獨有的新創DNA。」
今年截至目前雲豹能源集團營運成果亮眼，累計前十月合併營收為新台幣44.95億元，年增1008.64%，已超越2021年全年21.55億元，續創新高。
趙書閔表示，今年本公司各項業務成果斐然，在太陽光電業務，台南北門漁電共生案場即將於今年底完工；儲能業務，旗下子公司已陸續在桃園、高雄開發設置儲能案場，更於宜蘭開發興建200MW全台最大型儲能案場，預計明年完工，同時得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，再次寫下新里程碑。
另一方面，離岸風電也可望在年底捎來好消息，目前離岸風電台灣隊共同開發之苗栗外海Formosa 4、Formosa 5風場已獲得環評初審，並參與今年9月第三階段區塊開發投標。在擁有太陽光電、離岸風電等充足多元綠電優勢下，綠電交易平台子公司天能綠電，協助各領域企業綠電轉供，橫跨金融、服務、科技、製造業等，現已與玉山銀行、電動機車大廠GOGORO及半導體大廠美光簽立綠電轉供合約，尤其與美光簽訂為期7年5億度綠電的採購合約，在國內綠電需求強勁帶動下，未來售電量可望持續攀升。
在強化再生能源事業版圖的同時，也積極發展水處理事業，旗下煒盛環科接連拿下桃園機場西側汙水處理廠及自來水儲水加壓站兩大標案，金額總計26.7億元，可望在明後年對雲豹集團營收與獲利帶來相當大的挹注。
雲豹能源作為全方位發展的再生能源品牌，自詡不僅是ESG促成者、也是實踐者，趙書閔強調，永續發展可以落實在企業永續、環境永續、以及社會永續，她說：「我們同樣用創新、創意的行動，實踐企業社會責任，無論是推行偏鄉綠能公益、或是投入體育賽事推廣，就如同本業一樣多元經營公益事業，有助凝聚向心力、提升企業格局，拚出新高度。」
除積極投入綠能發電、環境保護之外，雲豹能源長期扎根台灣、回饋鄉里，藉由綠能傳愛偏鄉、捐助部落與教會太陽光電系統，關懷地方弱勢，啟動全台性急難救助行動，並推動教育基金會、培育城鄉學子。同時，長期推廣幼兒足球運動，支持雲豹聽障騎士棒球隊，甚至跨界成立桃園雲豹職業籃球隊，更打破傳統框架，成功邀請NBA巨星霍華德（Dwight Howard）加盟，將國內體育產業提升至國際高度，目標帶給台灣籃球圈不一樣的賽事體驗。
雲豹能源看好未來十年全球碳中和、永續能源及台灣能源轉型的龐大需求，全力強化企業ESG，開發再生能源發電新樣態，提高台灣綠電供給，並兼顧資源永續，盼以創新、創能、創造資本市場綠色新經濟。