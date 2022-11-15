才認愛AV導演！李妍瑾突喊「信任破滅」流淚：你選擇逃避
37歲女藝人李妍瑾上月27日曬出床照「高調認愛」AV導演圤智雨，透露兩人因為「狗小孩才進一步了解對方」，豈料才過半個月就引起不少紛爭，像是先前和圤智雨前女友「雪碧」槓上，13日又PO文「是信任破滅了，情意斷了」，今（15）日更是心碎表示「我妥協我流淚，我還是會勇敢的走下去」，兩人感情似乎遇到問題。
李妍瑾13日在臉書發文，「是信任破滅了，情意斷了，但總要說個明白，我不是沒給過機會，也不是沒找過你，我的脾氣硬到什麼程度你是知道的」，接著又說，「可能我姓李吧！總是要理，如果今天面對面會是什麼感覺，痛吧，想到都痛…」，今日她再度PO文，只見她低著頭，似乎在流眼淚，「我帶著百分之百的勇氣奔向你，可惜你選擇逃避，我妥協我流淚，我還是會勇敢的走下去」。
雖然沒有指名道姓在說誰，但網友們也紛紛猜測，應是與「男友」圤智雨吵架了，「加油」、「分了嗎…」、「不要難過」、「妳的愛情路好坎坷」、「愛情面前沒有對錯，只有愛跟不愛」、「專心自己事業後好男人自會出現」、「這麼快就要變前男友了嗎」、「加油唷～明天會更好」，至於男方則未在臉書發表任何看法，因此兩人的感情狀態目前為何，仍不得而知。（編輯：郭佩蓉）