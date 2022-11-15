蔡依林欽點百大DJ冠軍來台！下月演出掀搶票風潮

▲Hardwell將於12月18日來台演出，門票明日開賣，勢必引爆搶票風潮！（圖／Super Chill Events提供）
強勢復出的荷蘭「電音王者」Hardwell（硬威爾），睽違台灣6年，將於12月18日在台北大佳河濱公園強勢回歸，除了將帶來經典Big Room曲風外，也將呈現全新暗黑鐵克諾曲風，與台灣電音迷久別重逢！門票明（16）日開賣，勢必再度引爆搶票風潮！
Hardwell出道即被譽為電音DJ界天才，25歲就獲得DJ MAG全球百大DJ第一名，曾特別混音英國天團Coldplay（酷玩樂團）的經典歌曲《A Sky Full of Stars》，2017年更與蔡依林合作單曲《We Are One》，強強聯手數度引起電音迷熱烈討論。2016年Hardwell首次於台北舉辦個人首場專場演出「I Am Hardwell-UNITED WE ARE 台北站」，創下戶外音樂節門票3天完售紀錄，成為帶動電音迷熱衷參與台灣大型戶外電子音樂節的領頭羊。 ▲Hardwell曾與蔡依林合作，讓歌迷印象深刻！（圖／Super Chill Events提供） 曾連續兩年得到全球電音迷票選支持奪冠的王者Hardwell，擁有多首膾炙人口的經典歌曲，YouTube上更是擁有超過20首單曲及現場演出影片突破千萬點閱率，其中的混音單曲《Bella Ciao》更擁有8,200萬次點閱，一向以能夠完美堆疊音樂旋律層次的高水準現場演出廣受電音迷喜愛，也是世界各大指標性電子音樂節的必邀壓軸演出DJ。 ▲Hardwell曾經兩度獲得百大DJ冠軍。（圖／Super Chill Events提供） Hardwell今年3月在美國邁阿密的舞台正式復出，吸引超過15萬名電音迷朝聖，也打破主辦的音樂節品牌歷年來線上直播觀看人數的紀錄，獲得廣大迴響並持續攻佔其他各大音樂節主舞台壓軸時段的演出。他數個月來不斷釋出最新單曲，第二張全新錄音室專輯於9月上架，截至今日多首新專輯歌曲都已在Spotify上達到400萬次播放次數。 ▲Hardwell曾經來台演出，創下3天門票完售紀錄。（圖／Super Chill Events提供） 《Hardwell REBELS NEVER DIE - World Tour Taipei》活動資訊 ▲Hardwell演唱會門票明天開賣。（圖／Super Chill Events提供）
活動時間：2022年12月18日（日）
活動地點：台北市大佳河濱公園十號水門廣場
購票資訊：KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort機台
售票日期：2022年11月16日11點28分