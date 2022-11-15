刑事訴訟法三讀通過　保安處分類型給予適當保障

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司法院刑事廳長李釱任表示，本次修法是檢視各類型保安處分所涉及限制基本權之強度，建立層級化保障，強度愈強者，保障就愈充分。對於受處分人之人身自由有重大影響的類型，審查程序中賦予受處分人辯護倚賴權、閱卷權及陳述意見權。
依人身自由的拘束程度，區分為拘束人身自由類型保安處分（如許可延長監護、施以強制治療、撤銷保護管束執行原處分）和非拘束人身自由類型的保安處分（如免除處分的執行、停止強制治療、付保護管束、因執行保安處分而免其刑之執行等），方便所適用的程序。
修法後，檢察官聲請時，應以聲請書敘明理由及證據、繕本通知受處分人，即時保障資訊獲知權。法院審查時，認為聲請不合程式或不應准許，或聲請無理由者，均應駁回，但欠缺之程式可補正者，應先命補正；認為聲請有理由者，應以裁定准許。
如受處分人因身心障礙而無法完全陳述，應指定公設辯護人或律師為他們辯護，並得陳明輔佐人。
修正後明定，辯護人閱卷權及受處分人之卷證資訊獲知權。受處分人的辯護人，得檢閱檢察官聲請而送交法院的卷宗及證物，並得抄錄、重製或攝影。受處分人也享有卷證資訊獲知權，但如有事實足認有危害他人生命、身體、隱私或業務秘密之虞，或損及受處分人與醫護等人員的信賴關係，而有妨害後續醫療之虞者，得限制受處分人閱覽範圍，及提供救濟之權。
規定就涉及拘束人身自由保安處分之裁定程序，應傳喚受處分人，並通知檢察官、辯護人、輔佐人，給予陳述意見機會。
為落實釋字第799號解釋意旨，於檢察官聲請停止強制治療，或受處分人對檢察官繼續指揮執行聲明異議時，或法院認有必要時，法院得準用拘束人身自由類型之審查程序。另外在非拘束人身自由的保安處分，亦得由法院根據個案狀況，法院於裁定前給予受處分人、辯護人以言詞或書面陳述意見之機會。
明定檢察官為不起訴處分後，或法院裁判時未併宣告保安處分，檢察官如認有單獨宣告保安處分之必要而聲請法院裁定時，依其性質分別準用之程序保障規定。