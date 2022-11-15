刑事訴訟法三讀通過　保安處分類型給予適當保障

▲司法院表示，立法院15日三讀通過《刑事訴訟法》部分條文修正草案，區分性質，分別明定應踐行的法律程序（圖／NOWnews資料照）
▲司法院表示，立法院15日三讀通過《刑事訴訟法》部分條文修正草案，區分性質，分別明定應踐行的法律程序（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-11-15 20:53:20

司法院今（15）日表示，立法院三讀通過《刑事訴訟法》部分條文修正草案（增訂第481條至第481條之7），針對保安處分之裁判，區分性質，分別明定其應踐行之法律程序，以實現大法官解釋所揭櫫之正當法律程序意旨。

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刑法所明定之保安處分種類繁多，舉凡感化教育、監護、禁戒、強制治療、保護管束及驅逐出境等均屬之。

司法院刑事廳長李釱任表示，本次修法是檢視各類型保安處分所涉及限制基本權之強度，建立層級化保障，強度愈強者，保障就愈充分。對於受處分人之人身自由有重大影響的類型，審查程序中賦予受處分人辯護倚賴權、閱卷權及陳述意見權。

依人身自由的拘束程度，區分為拘束人身自由類型保安處分（如許可延長監護、施以強制治療、撤銷保護管束執行原處分）和非拘束人身自由類型的保安處分（如免除處分的執行、停止強制治療、付保護管束、因執行保安處分而免其刑之執行等），方便所適用的程序。

修法後，檢察官聲請時，應以聲請書敘明理由及證據、繕本通知受處分人，即時保障資訊獲知權。法院審查時，認為聲請不合程式或不應准許，或聲請無理由者，均應駁回，但欠缺之程式可補正者，應先命補正；認為聲請有理由者，應以裁定准許。

如受處分人因身心障礙而無法完全陳述，應指定公設辯護人或律師為他們辯護，並得陳明輔佐人。

修正後明定，辯護人閱卷權及受處分人之卷證資訊獲知權。受處分人的辯護人，得檢閱檢察官聲請而送交法院的卷宗及證物，並得抄錄、重製或攝影。受處分人也享有卷證資訊獲知權，但如有事實足認有危害他人生命、身體、隱私或業務秘密之虞，或損及受處分人與醫護等人員的信賴關係，而有妨害後續醫療之虞者，得限制受處分人閱覽範圍，及提供救濟之權。

規定就涉及拘束人身自由保安處分之裁定程序，應傳喚受處分人，並通知檢察官、辯護人、輔佐人，給予陳述意見機會。

為落實釋字第799號解釋意旨，於檢察官聲請停止強制治療，或受處分人對檢察官繼續指揮執行聲明異議時，或法院認有必要時，法院得準用拘束人身自由類型之審查程序。另外在非拘束人身自由的保安處分，亦得由法院根據個案狀況，法院於裁定前給予受處分人、辯護人以言詞或書面陳述意見之機會。

明定檢察官為不起訴處分後，或法院裁判時未併宣告保安處分，檢察官如認有單獨宣告保安處分之必要而聲請法院裁定時，依其性質分別準用之程序保障規定。

▲立法院15日三讀通過《刑事訴訟法》部分條文修正草案，區分性質，分別明定應踐行的法律程序。（圖／翻攝畫面）
▲立法院15日三讀通過《刑事訴訟法》部分條文修正草案，區分性質，分別明定應踐行的法律程序。（圖／翻攝畫面）

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