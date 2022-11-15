阿春部長親赴雲林宣導「移工留才久用方案」幫企業留才

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勞動部長許銘春表示，少子化、高齡化及疫情影響導致移工進不來等因素，都讓產業缺工，「移工留才久用方案」就是要協助企業留下寶貴的中階人才，除了移工在台工作無年限限制、雇主不用繳就業安定費、轉任中階技術人才5年後即可申請永久居留，讓勞雇雙方都能安心，未來也將持續滾動式檢討，讓方案更貼近企業需求。
今天除了勞動部長許銘春、勞動力發展署長蔡孟良、跨國勞動力管理組長蘇裕國、雲嘉南分署長劉邦棟等人到場與會外，立法委員劉建國也特地到場關心移工的切身議題，劉建國表示，近年台灣人口結構產生變化，已提早進入超高齡社會，未來工作人口減少，企業應該要提早做好準備，「移工留才久用方案」條件不困難，值得企業主了解及申請。
勞動部的「移工留才久用方案」開放製造業、營造業、農業(限外展農務、蘭花、蕈菇、蔬菜)、海洋漁撈及看護工等類別，並且在台工作6年以上經驗，或是擁有台灣學校副學士學位以上的僑外生，並達到取得規定技術士證照、完訓80小時及完成實作認定等三種技術條件者(如經常性薪資達3.5萬得免除技術條件)即可申請；只要外國人從事中階技術工作滿5年，還可以依規定申請永久居留，更有助於移工留台，穩定發展。